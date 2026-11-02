USA börsid taastusid järsust langusest, nafta odavnes
USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemispäeva tõusuga, kuna investorite riskivalmidus taastus enne tihedat nädalat, mil fookuses on ettevõtete kvartalitulemused, USA vahevalimised ja oluline töötururaport.
Uuel nädalal võivad aktsiaturge liigutada USA vahevalimised, reedene töötururaport ning Apple’i, AMD, Novo Nordiski ja AppLovini kvartalitulemused. Tallinna börsil on tähelepanu keskmes Infortari tulemused.
Veel paar päeva enne oktoobri lõppu paistis kolmas järjestikune tõusukuu käeulatuses. Siis aga pööras üksainus börsipäev kogu tulemuse pea peale ja pühkis portfellist kümneid tuhandeid eurosid. Eriti valusaks tegi kukkumise see, et olin oktoobris just ostnud juurde odavnevaid aktsiaid.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.