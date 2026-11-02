USA börsid taastusid järsust langusest, nafta odavnes

Veel paar päeva enne oktoobri lõppu paistis kolmas järjestikune tõusukuu käeulatuses. Siis aga pööras üksainus börsipäev kogu tulemuse pea peale ja pühkis portfellist kümneid tuhandeid eurosid. Eriti valusaks tegi kukkumise see, et olin oktoobris just ostnud juurde odavnevaid aktsiaid.