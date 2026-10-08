Tagasi ST Kes tänapäeval enam telekat vaatab? Saates „Password“ küsib saatejuht Hando Sinisalu, kes tänapäeval üldse enam telekat vaatab, kui noored on TikTokis ja pikkade saadete jaoks justkui aega pole. Duo Media Networksi tegevjuht Jüri Pihel ja tele- ning raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert vaidlevad sellele vastu: eestlased veedavad suure ekraani ees endiselt üle kolme tunni päevas ning tele vaatamise aeg pole Piheli sõnul sugugi kadumas.

„Kolm tundi ja kakskümmend minutit vaatab praegu keskmine Eesti inimene ööpäevas suurt ekraani,“ ütleb Pihel. Tema sõnul ei ole see aeg vähenemas, vaid pigem taas kasvamas. Tehisaru loodud võltssisu ajastul muutub üha olulisemaks usaldus: Eestis tehtud tele- ja raadiosisu usaldab Piheli sõnul umbes 75 protsenti inimestest, sisuloojaid aga ligikaudu 15 protsenti.

Saates tuleb juttu sellest, miks telemõõtmine võib küll tunduda vanamoodne, kuid on endiselt lollikindel, ning miks internetis sündinud ettevõtted, näiteks Vinted, on hakanud kasutama telereklaami. Pihel toob näiteks ettevõtte, mille müüginumbrid hakkasid pärast traditsioonilisest meediast loobumist järsult langema. „Piisab, kui tuled tuntud telekanali uudistesaate vahele neli korda nädalas, ja su nähtavus on tagasi,“ ütleb ta.

Arutatakse ka seda, miks võib telereklaam olla brändi ehitamisel sotsiaalmeediast tõhusam. „Sotsiaalmeedias kaob su sõnum tuhandetesse kildudesse, nii et sa võid kogu oma brändiga inimese teadvusest ära kaduda,“ põhjendab Pihel.