Fotode autor: Raul Mee
Tänavu osutus TOPi võitjaks laevade ehitamise ja remondiga tegelev LTH-Baas
. 2024. ja 2025. aasta andmed tunnistasid selle ettevõtte paremust, kuid Äripäev tõi välja ka 2026. aastal tekkinud pleki, kui kirjutas juuni algul, et ettevõtte töötajad süüdistasid firmat töökiusus
. Vähem kui kaks nädalat hiljem sai töökiusus süüdistatud laevafirma personalijuht ametist priiks
. Samuti selgus, et aastakümneid LTH-Baasi juhatuses olnud Aleksandr Maljugini asemele astus ettevõtte juhtkonda Anton Maljugin.
Anton Maljugin ütles galal vahetult pärast tiitli vastuvõtmist Äripäeva raadiole, et LTH-Baasi tõid Eesti edukaimaks ettevõtteks julgus võtta korraga ette suuri projekte eri riikides ja suutlikkus need hästi ellu viia.
“Eestis on väga palju tublisid ettevõtteid ja maailmatasemel ettevõtteid,” ütles Maljugin. “Võita esimest korda on midagi erilist, aga teist korda veelgi enam.”
LTH-Baas võitis Edukate Ettevõtete TOPi esikoha teist korda, eelmine võit tuli 2019. aastal.
Tänavuses üldarvestuses teisele kohale tõusis Lennuliiklusteeninduse AS, kelle viimased kaks aastat on läinud vapustavalt hästi, kuid järgmisel aastal tõotavad tulemused neist olenemata põhjustel natuke tagasi tõmmata
.
“2026. aasta kujuneb samuti tugevaks,” sõnas Lennuliiklusteeninduse kommunikatsioonispetsialist Lauri Kool. “Samas ei näita 2025. ja 2026. aasta kasumlikkus ettevõtte tavapärast pikaajalist taset, sest tulemusi mõjutavad varasemate perioodide regulatiivsed korrigeerimised.”
Tänavuse edetabeli kolmandale kohale kerkis börsil võlakirjad noteerinud Summus Capital. Ärikinnisvarainvesteeringuid tegev ettevõte on ehitanud portfelli üles Balti riikide ja Poola kinnisvaraga. Suvel Äripäeva raadios ütlesid ettevõtte juhatuse liikmed Aavo Koppel ja Hannes Pihl, et vaatavad ka Saksamaa ja Ungari suunas.
Äripäeva korraldatud tänuüritusel toodi lisaks põhitabeli võitjatele välja ka eriauhindade saajad.
Aasta eksportijaks nimetati LTH-Baas, aasta kestliku ettevõtte tiitli sai Tallinna Lennujaam
ja aasta iduettevõttena tõsteti esile Krattworks
.
Eesti edukate ettevõtete auhinnagala aitasid kokku panna Merit Tarkvara, Eichel Advisory, Coop Pank, Coolbet, Kia, Triniti, Džiugas, Tichė, Mobec, Tradehouse, Anora, CoffeeCup, Äripäev ja Infopank.