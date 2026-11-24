Fotode autor: Raul Mee

Anton Maljugin ütles galal vahetult pärast tiitli vastuvõtmist Äripäeva raadiole, et LTH-Baasi tõid Eesti edukaimaks ettevõtteks julgus võtta korraga ette suuri projekte eri riikides ja suutlikkus need hästi ellu viia.

“Eestis on väga palju tublisid ettevõtteid ja maailmatasemel ettevõtteid,” ütles Maljugin. “Võita esimest korda on midagi erilist, aga teist korda veelgi enam.”

LTH-Baas võitis Edukate Ettevõtete TOPi esikoha teist korda, eelmine võit tuli 2019. aastal.

“2026. aasta kujuneb samuti tugevaks,” sõnas Lennuliiklusteeninduse kommunikatsioonispetsialist Lauri Kool. “Samas ei näita 2025. ja 2026. aasta kasumlikkus ettevõtte tavapärast pikaajalist taset, sest tulemusi mõjutavad varasemate perioodide regulatiivsed korrigeerimised.”

Tänavuse edetabeli kolmandale kohale kerkis börsil võlakirjad noteerinud Summus Capital. Ärikinnisvarainvesteeringuid tegev ettevõte on ehitanud portfelli üles Balti riikide ja Poola kinnisvaraga. Suvel Äripäeva raadios ütlesid ettevõtte juhatuse liikmed Aavo Koppel ja Hannes Pihl, et vaatavad ka Saksamaa ja Ungari suunas.

Äripäeva korraldatud tänuüritusel toodi lisaks põhitabeli võitjatele välja ka eriauhindade saajad.

Aasta eksportijaks nimetati LTH-Baas, aasta kestliku ettevõtte tiitli sai Tallinna Lennujaam ja aasta iduettevõttena tõsteti esile Krattworks