Delovõje Vedomostisse Venemaalt tööle tulnud ajakirjanikul Aleksei Šiškinil kulus üürikorteri otsingule ligi kuu aega. Foto: Liis Treimann

Üürniku päevik: kuu aega pingelisi korteriotsinguid Tallinnas

Eestis tööviisaga viibiv Venemaa kodanikust Delovõje Vedomosti töötaja otsis ligi kuu aega Tallinnas odavapoolset korterit. Ta saatis päringuid umbes 40 omanikule, käis seitset korterit vaatamas ja räägib nüüd, mis sellest kõigest välja tuli.

Ülesanne on leida kiiresti ühetoaline korter või stuudio noorpaarile Tallinnas kesklinna lähedal hinnaga kuni 500 eurot ilma kommunaalteenusteta. Ülesande teeb keeruliseks see, et oleme Venemaa kodanikud, lihtsustab aga see, et meil on viisa ja me töötame tuntud ajalehes.

