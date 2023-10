Artikkel

Foto: Midjourney, Jelena Tsenno

Eesti firma omaniku võrgustik varustab Venemaad keelatud kiipidega

Lahingrakettide ja droonide tootmiseks vajalikud mikrokiibid jõuavad Venemaale ühe Eesti ettevõtte omaniku abiga.

Üks tuntumaid kaubamärke kiibiturul on Ameerika Microchip Technology. Need on rakettide ja droonide jaoks kriitiliselt tähtsad komponendid ja neid on leitud Ukraina lahinguväljadel üle võetud Venemaa tehnikas. Levikult on see tegelikult suisa kolmas kiibimark, mida sealt on leitud. Nende tarned Venemaale on keelatud nii USA kui ka Euroopa Liidu poolt. Ja ettevõte ise keeldus juba enne sanktsioone, märtsis 2022 omal algatusel Venemaale kiipe müümast ja sulges oma sealsed esindused.