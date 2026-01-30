31.01.26, 06:00 15 aastat advokaadibürood vedanud Merlin Seeman seisab naiste enesekindluse eest. “Ma tahan, et teistel oleks ka hea” Enda edust üksi ei piisa. Advokaadibüroo Hedman juht ja idufirmade asutaja Merlin Seeman näeb vaeva, et ka teised saaksid edukaks. Samal ajal kui teised alles vaagivad, kas tasub midagi ette võtta, on Seemanil see juba tehtud. Advokaadibüroo Hedman juhil Merlin Seemanil tuleb hoolega oma aega planeerida, et kõike jõuda. Põhitöö kõrvalt viis ta koos abikaasa Aleksander Seemaniga täide ka oma unistuse hakata müüma rinnahoidjaid asümmeetriliste rindadega naistele. Siiski võtab ta ikka ja jälle aega, et aidata ka teisi.

Foto: Andras Kralla

Tapal lasteaia juhataja kabinetis teeb algklassiõpilane Merlin pärast koolipäeva lõppu järele oma ema käekirja ja allkirja. Veel käib kõik paberi peal ja tähtsad paberid kartoteegis. Ema amet paistabki kõrvalt nagu üks suur paberitöö.

Ka fotodelt vaatab väike Merlin, kuidas ema istub oma kabinetis lokid peas ja kirjutab jälle midagi. “See tundus mulle kuidagi sümpaatne,” ütleb Merlin Seeman nüüd oma Tallinnas Rotermanni kvartalis asuva kontori suure koosolekulaua taga, kus annab muidu nõu idufirmadele ja riskikapitalifondidele.

“Ma arvangi, et vastutuse võtmine on tekkinud mul lapsepõlvest,” sõnab Seeman, kes Tapal lasteaia juhataja ja toru- ja gaasiavariiautojuhi peres üles kasvades võttis aina enam eeskuju oma emalt.

Lisaks advokaadibüroo juhtimisele võiks Seemani kalender ka ainuüksi kahe idufirma asutajana olla juba niigi täis, aga ei. Oma edust üksi ei piisa ja nii on läinud talle alati korda ka teised kaasa haarata.

“Ma hoolin teistest,” ütleb ta ja märgib, et tahab, et ka teistel oleks hea. “Ma näen inimesi hästi positiivselt, olen ikkagi inimeste inimene.”

Merlinile paistis juhi roll ja vastutuse võtmine sümpaatne juba õige varakult. Fotod: erakogu