15 aastat advokaadibürood vedanud Merlin Seeman seisab naiste enesekindluse eest. “Ma tahan, et teistel oleks ka hea”

Enda edust üksi ei piisa. Advokaadibüroo Hedman juht ja idufirmade asutaja Merlin Seeman näeb vaeva, et ka teised saaksid edukaks. Samal ajal kui teised alles vaagivad, kas tasub midagi ette võtta, on Seemanil see juba tehtud.
Advokaadibüroo Hedman juhil Merlin Seemanil tuleb hoolega oma aega planeerida, et kõike jõuda. Põhitöö kõrvalt viis ta koos abikaasa Aleksander Seemaniga täide ka oma unistuse hakata müüma rinnahoidjaid asümmeetriliste rindadega naistele. Siiski võtab ta ikka ja jälle aega, et aidata ka teisi.
  • Advokaadibüroo Hedman juhil Merlin Seemanil tuleb hoolega oma aega planeerida, et kõike jõuda. Põhitöö kõrvalt viis ta koos abikaasa Aleksander Seemaniga täide ka oma unistuse hakata müüma rinnahoidjaid asümmeetriliste rindadega naistele. Siiski võtab ta ikka ja jälle aega, et aidata ka teisi.
  • Foto: Andras Kralla
Tapal lasteaia juhataja kabinetis teeb algklassiõpilane Merlin pärast koolipäeva lõppu järele oma ema käekirja ja allkirja. Veel käib kõik paberi peal ja tähtsad paberid kartoteegis. Ema amet paistabki kõrvalt nagu üks suur paberitöö.
Ka fotodelt vaatab väike Merlin, kuidas ema istub oma kabinetis lokid peas ja kirjutab jälle midagi. “See tundus mulle kuidagi sümpaatne,” ütleb Merlin Seeman nüüd oma Tallinnas Rotermanni kvartalis asuva kontori suure koosolekulaua taga, kus annab muidu nõu idufirmadele ja riskikapitalifondidele.
“Ma arvangi, et vastutuse võtmine on tekkinud mul lapsepõlvest,” sõnab Seeman, kes Tapal lasteaia juhataja ja toru- ja gaasiavariiautojuhi peres üles kasvades võttis aina enam eeskuju oma emalt.
Naised tipus
Äripäeva persoonilugude sari „Naised tipus“ toob esile silmapaistvad naised – tippjuhid ja oma ala parimad. Igas loos avaneb ühe naise teekond tema saavutusteni. Lugudes räägime väljakutsetest, eksimustest ja põhimõtetest, mis on aidanud neil jõuda tippu.

  • Ursel Velve
    Sarja esimene lugu rääkis EISi juhist Ursel Velvest, kes seisab silmitsi oma karjääri suurima väljakutsega.

  • Kristina Mustonen
    Sarja teine lugu räägib Maximas assistendist tippu tõusnud nüüd Arco Vara juhist Kristina Mustonenist.

  • Kaari Kink
    Sarja kolmas lugu rääkis Kaari Kingist, keda tituleeritakse riskikapitali superstaariks ja kes töötab nüüd NATO innovatsioonikiirendis.

  • Marja-Liisa Alop
    Sarja neljas lugu rääkis kümme aastat meditsiiniäri vedanud Meliva juhist Marja-Liisa Alopist, kelle ambitsioon suurem isegi nõudliku omaniku omast.
Lisaks advokaadibüroo juhtimisele võiks Seemani kalender ka ainuüksi kahe idufirma asutajana olla juba niigi täis, aga ei. Oma edust üksi ei piisa ja nii on läinud talle alati korda ka teised kaasa haarata.
“Ma hoolin teistest,” ütleb ta ja märgib, et tahab, et ka teistel oleks hea. “Ma näen inimesi hästi positiivselt, olen ikkagi inimeste inimene.”

Merlinile paistis juhi roll ja vastutuse võtmine sümpaatne juba õige varakult. Fotod: erakogu

Riskikapitali superstaar Kaari Kink: töötasin investoritega, kel kogemust sama palju kui mul vanust
Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.
50 miljoni eurost äri vedav Marja-Liisa Alop: ma olen kõige alumine juht
Hulgaliselt konkurente üle ostnud meditsiinihiiglase Meliva juht Marja-Liisa Alop võrdleb end tolmukübemega suures rahvusvahelises kontsernis, kuigi tema enda ambitsioon on nõudliku omaniku ootustest veel suurem.
Assistendist tippjuhiks rebinud Arco Vara juht on tundnud karjääris soolist eristamist. “Proovisin olla mitte nii ilus”
“Mul ei ole meeskonnas laisku inimesi või neid inimesi, kellel on suva, mida nad saavutavad või kas nad üldse saavutavad midagi,” ütleb Arco Vara tegevjuht Kristina Mustonen. Samasuguse mentaliteediga on ta ise tippu jõudnud. Ta tahab tulemust – isegi, kui selle nimel on tulnud töötada 24/7.
Tippjuht Ursel Velve karjääri suurim väljakutse: teha EISis radikaalne muutus koletu kriitika all
Lääne-Virumaa kõige kiiremini kasvanud ettevõte: "Pigistasime kivist vett välja nii, et kivi muutus svammiks"
Leedu peibutav buum: "Raha on vaba, eks ole?!"
Parima juhi konkursi finalist Marja-Liisa Alop: mõistmine on juhi salarelv
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Spetsialistist juhiks 1
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Kategooriajuhtimine kaubanduses
Spetsialistist juhiks 2
Juhtimise võtmeoskused
Ettevõtte finantside analüüsimine
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Läbirääkimiste praktikum 1
Müügist pikaajalise koostööni
