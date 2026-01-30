15 aastat advokaadibürood vedanud Merlin Seeman seisab naiste enesekindluse eest. “Ma tahan, et teistel oleks ka hea”

Enda edust üksi ei piisa. Advokaadibüroo Hedman juht ja idufirmade asutaja Merlin Seeman näeb vaeva, et ka teised saaksid edukaks. Samal ajal kui teised alles vaagivad, kas tasub midagi ette võtta, on Seemanil see juba tehtud.
- Advokaadibüroo Hedman juhil Merlin Seemanil tuleb hoolega oma aega planeerida, et kõike jõuda. Põhitöö kõrvalt viis ta koos abikaasa Aleksander Seemaniga täide ka oma unistuse hakata müüma rinnahoidjaid asümmeetriliste rindadega naistele. Siiski võtab ta ikka ja jälle aega, et aidata ka teisi.
- Foto: Andras Kralla
Tapal lasteaia juhataja kabinetis teeb algklassiõpilane Merlin pärast koolipäeva lõppu järele oma ema käekirja ja allkirja. Veel käib kõik paberi peal ja tähtsad paberid kartoteegis. Ema amet paistabki kõrvalt nagu üks suur paberitöö.
Ka fotodelt vaatab väike Merlin, kuidas ema istub oma kabinetis lokid peas ja kirjutab jälle midagi. “See tundus mulle kuidagi sümpaatne,” ütleb Merlin Seeman nüüd oma Tallinnas Rotermanni kvartalis asuva kontori suure koosolekulaua taga, kus annab muidu nõu idufirmadele ja riskikapitalifondidele.
“Ma arvangi, et vastutuse võtmine on tekkinud mul lapsepõlvest,” sõnab Seeman, kes Tapal lasteaia juhataja ja toru- ja gaasiavariiautojuhi peres üles kasvades võttis aina enam eeskuju oma emalt.
Naised tipus
Äripäeva persoonilugude sari „Naised tipus“
toob esile silmapaistvad naised – tippjuhid ja oma ala parimad. Igas loos avaneb ühe naise teekond tema saavutusteni. Lugudes räägime väljakutsetest, eksimustest ja põhimõtetest, mis on aidanud neil jõuda tippu.
Sarja esimene lugu rääkis EISi juhist Ursel Velvest, kes seisab silmitsi oma karjääri suurima väljakutsega.
Sarja teine lugu räägib Maximas assistendist tippu tõusnud nüüd Arco Vara juhist Kristina Mustonenist.
Sarja kolmas lugu rääkis Kaari Kingist, keda tituleeritakse riskikapitali superstaariks ja kes töötab nüüd NATO innovatsioonikiirendis.
Sarja neljas lugu rääkis kümme aastat meditsiiniäri vedanud Meliva juhist Marja-Liisa Alopist, kelle ambitsioon suurem isegi nõudliku omaniku omast.
Lisaks advokaadibüroo juhtimisele võiks Seemani kalender ka ainuüksi kahe idufirma asutajana olla juba niigi täis, aga ei. Oma edust üksi ei piisa ja nii on läinud talle alati korda ka teised kaasa haarata.
“Ma hoolin teistest,” ütleb ta ja märgib, et tahab, et ka teistel oleks hea. “Ma näen inimesi hästi positiivselt, olen ikkagi inimeste inimene.”
Merlinile paistis juhi roll ja vastutuse võtmine sümpaatne juba õige varakult. Fotod: erakogu
