Kümme aastat meditsiiniäri tüürinud Marja-Liisa Alop: ma olen kõige alumine juht
Hulgaliselt konkurente üle ostnud meditsiinihiiglase Meliva juht Marja-Liisa Alop võrdleb end tolmukübemega suures rahvusvahelises kontsernis, kuigi tema enda ambitsioon on nõudliku omaniku ootustest veel suurem.
Riik plaanib lubada haiguslehe ajal osalise koormusega töötamist alates 31. päevast senise 61 asemel. Suund on õige, kuid tegelikult võiks lubada veelgi varem, selgitab tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Marja-Liisa Alop.
Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.
“Mul ei ole meeskonnas laisku inimesi või neid inimesi, kellel on suva, mida nad saavutavad või kas nad üldse saavutavad midagi,” ütleb Arco Vara tegevjuht Kristina Mustonen. Samasuguse mentaliteediga on ta ise tippu jõudnud. Ta tahab tulemust – isegi, kui selle nimel on tulnud töötada 24/7.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.