Tuntud kirjastuse ja Narva töösturi sööst maksuvõlglaste TOPis

Värske maksuvõlglaste TOPi suurimad tõusjad on TEA Kirjastus ja EASilt auhinna pälvinud Narva tööstur. Kõige kiirem uustulnuk esimese 25 maksuvõlaga ettevõtte seas ongi septembris pankroti välja kuulutanud TEA Kirjastus.

TEA juht Silva Tomingas ütles eile Äripäevale, et kuni aasta viimase päevani käib veel aktiivne lõpumüük ning eesmärk on püüda teenida võimalikult palju, et saadud raha eest võlausaldajate ees kohustusi täita. Sellega on ametis veel väike müügitiim, mida Tomingas koordineerib. "Oleme laatadel väljas ja kirjastuse kaupluses, mis on 31. kuupäevani lahti," sõnas ta.

TEA Kirjastuse pankrot kuulutati välja 11. septembril, maksuvõlga on firmal 777 000 eurot. Seejuures septembri maksuvõlglaste tabelis TEA veel ei figureerinud.

Tomingase sõnul edeneb müük praegu hästi. "Inimeste huvi on suur, sest meie tooted on ikka väga väärtuslikud, nad pole ülejala tehtud. Väga head sõnaraamatud, väga head keeleõpikud. Inimesed tulevad isegi läbi vihma ja pori ja ostavad neid. Olen käinud ka laatadel, sajad inimesed tulevad ikkagi veel vaatama, mida nad meilt osta saavad," rääkis Tomingas. Praegu varustatakse veel ka raamatupoodide kette, nagu Apollo ja Rahva Raamat.

Tema sõnul jätkab tegevust TEA keeltekool, mille Tomingas ise juba 1988. aastal asutas. Kirjastusega on aga lõpp. "Oleme oma missiooni täitnud, olulisemad asjad on välja antud. Loodame, et see, mis loodud, jõuab headesse kätesse, ja sellest midagi rahvale kasutada ka alles jääb," ütles Tomingas.

Menetlusega loodetakse aasta esimeses pooles ühele poole saada

Ettevõtte võlgade seisu ta kommenteerida ei osanud, suunates need küsimused pankrotihaldur Kristo Tederile. Viimane märkis, et optimistliku stsenaariumi järgi võiks pankrotimenetluse aktiivsete tegevustega lõpule jõuda järgmise aasta esimeses pooles. Realistlik on tema sõnul aga menetlusega lõplikult otsad kokku tõmmata uue aasta lõpuks.

Valdav osa TEA varast koosneb Tederi sõnul ladudes olevatest trükistest, mille realiseerimisväärtust on ta esialgselt hinnanud 300 000 eurole. "Senimaani on müügitulemused olnud positiivsed ja seda suuresti tänu tublile personalile, kes on nõustunud tööle jääma, samuti tänu tugevale kaubamärgile ja headele toodetele," märkis ta.

Lisaks on TEA pankrotivara hulgas aga ka rida keerulisemaid positsioone, sh mittevaralisi õiguseid, samuti e-Entsüklopeedia. "Nende müügiks otsitakse samuti võimalusi. Nimetatute rahalist väärtust on samas keeruline hinnata," tõdes Teder.

Varade koguväärtus on praeguse hinnangu kohaselt 600 000 eurot. Nõudeid on pankrotimenetluses esitatud aga ligi 1,5 miljoni euro eest. "TEA Kirjastuse varale on seatud kuues järgus kommertspante ja eeldatavalt on võimalik tulemit üksnes pandipidajatest võlausaldajate vahel jagada. Kuna riigi nõue maksu- ja tolliameti kaudu on tagatud kuuendas järgus kommertspandiga, on sellest tulenevalt pandipidajatest nende võimalused kõige tagasihoidlikumad," oli Teder riigi võimaluse suhtes maksuraha kätte saada pigem pessimistlik.

TEA Kirjastus on viimase majandusaasta aruande esitanud 2015. aasta eest. Seal seisab, et kirjastus kuulub Eesti olulisemate raamatukirjastajate hulka, kes vaatamata majanduskriisist tingitud tagasilöökidele kogu Eesti raamatuturul oli tol aastal jätkanud oma tegevust entsüklopeedilise teatmekirjanduse, sõnaraamatute, keelealase õppekirjanduse, täiskasvanute aimekirjanduse ning laste ilu- ja aimekirjanduse vallas. 2015. aastal oli ASi TEA Kirjastus keskmine töötajate arv 61 ning palgakulu 563 000 eurot koos sotsiaalmaksuga. Aruandes seisis veel, et 2016. aastal on plaanis jätkata saneerimise kaudu samade tegevusvaldkondadega.

Poolakas Miroslaw Pienkowski firma esimest korda esikümnes

Maksuvõlaga firmade edetabelis on jätkuvalt esikohal mootorikütuste hulgimüügiga tegelev ettevõte INV T OÜ, mille maksuvõlg on ligi 16,5 miljonit eurot. Teisel kohal on Adrian Arendus OÜ, mille maksuvõlg on ligi 10,1 miljonit eurot. Nende firmadega on seotud kuritegeliku ühenduse juht Oleg Belokrõlov. Äripäev kirjutas tänavu mai keskel, et jõustusid kohtuotsused, mis kohustavad kütuseäri maksupetturit Oleg Belokrõlovit ja tema kaasosalisi solidaarselt tasuma petuskeemis osalenud äriühingute kokku 26 miljoni euroni küündivad maksuvõlad.

Ettevõtluse Auhind 2014 auhinnagala Tellisikivi Loomelinnakus Vabalava saalis. MP & Partners Engineering OÜ juhatuse liige Miroslaw Pienkowski (vasakul) võitab EASi nõukogu esimehelt Ahti Kuningalt vastu EASi aasta uuendaja auhinna. Foto: Raul Mee

Maksuvõlglaste esikümnesse on tõusnud varem 12. kohal olnud MP & Partners Engineering OÜ, mis on Narva linnas registreeritud masina- ja metallitööstusettevõte, mille juhatuse liige on Miroslaw Pienkowski. Pienkowksil polnud kahjuks eile võimalik Äripäeva ajakirjaniku küsimustele vastata.

Äripäev kirjutas 2017. aasta kevadel, et EASilt aasta uuendaja tiitli saanud poolaka Miroslaw Pienkowski viis ettevõtet läksid saneerimisele. Toona ulatusid firmade võlad 19 miljoni euroni.

"Ta on Eestisse sattunud Steve Jobs. Kui keegi ütleb, et nii ei saa, siis tema vastab, et saab,” kiitis saneerimisnõustaja Andro Kullerkupp 2017. aasta kevadel võlgadesse vajunud Pienkowski oskust leida lahendusi võimatutele olukordadele.

Siiski pole Pienkowski firmade maksuvõlgade mure pikka aega lahenenud – mehe ettevõtted on üksteise järel riigile võlgu jäänud alates 2015. aasta septembrist. Sellal kui titaanist meditsiiniseadmeid ning Audile-BMW-le varuosi valmistavad firmad maksuvõla all ägasid, müüs Pienkowski 2016. aasta lõpus talle kuulunud ajalehe Narvskaja Gazeta.

MP & Partners Engineering 1 508 236 eurot (alates 10.12.2015) OÜ Micro-Fix 1 157 357 eurot (alates 11.04.2016) PI Engineering 330 991 eurot (alates 21.12.2015) PM-Titanium 173 575 eurot (alates 10.09.2015) TMT-Fasteners 10 866 eurot (alates 10.11.2016)

Maksuvõlglaste tabelist teadmata kadunud

Estonian Airi maksuvõlg on 493 982 eurot. Septembriga võrreldes on ka Estonian Air tabelis kerkinud ühe positsiooni võrra, 34. kohale.

Maksuvõlglaste tabelist on kadunud Iloprint AS, millel oli septembri tabelis veel maksuvõlg summas 532 230 eurot. Iloprinti viimane juhatuse liige oli Anti Päiv, kes on saanud ärikeelu alates 21.12.2017. Iloprint AS on äriregistrist kustutatud alates 20.11.2018.

Samuti on tabelist septembriga võrreldes kadunud näiteks pankrotis olnud OÜ IT MURU, millel septembris oli veel 583 926 euro suurune maksuvõlg. OÜ IT MURU juhatuse liige on Ilmar Tolmats. Kui sisestada Äripäeva artiklite otsingusse nimi Ilmar Tolmats, siis tuleb lahti artikkel aastast 2011, kus kirjutatakse sellest, et uurimisorganite viitsimatus soosib skeemitajaid.

Maksuamet: isikuid kaitseb maksusaladus

Maksuameti pressiesindaja Rainer Laurits vastas Äripäeva küsimusele, kas need firmad on maksuvõla ära maksnud või miks neid enam ei ole, et paraku nende vastustega nendele küsimustele aidata ei saa, kuna isikute maksuandmed on maksusaladuse kaitse all ja seetõttu me konkreetsete ettevõtete kohta selgitusi ei jaga.

Maksuamet avaldab alates juunist 2014 oma kodulehel juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, et suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused õigel ajal ning seeläbi toetada võrdset konkurentsi.

Maksuameti nimekirjas kuvamise põhimõtted on järgmised:

•maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot;

•vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva;

•isikul puudub ajatamise graafik;

•isikul puudub saneerimise graafik;

•kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna.

Maksuamet teavitab ka oma kodulehel, et juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja kuvamise põhimõtted muutusid 1. augustil. Enne seda ei kuvatud pankrotis olevate isikute võlga, mis oli tekkinud enne pankroti väljakuulutamise päeva. Nüüd kuvatakse.

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja detsembri alguse seisuga. Vaata, kas värske 4400 maksuvõlaga ettevõtte seas on ka teie koostööpartner: