Otsustajate TOPi 4. koha jaoks on praegu parim otsus laenu tagasi maksmine

Endine peaminister ja Ida-Virumaa ettevõtja Tiit Vähi. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal ilmunud Otsustajate TOPis kerkis 4. kohale endine Eesti peaminister ja Ida-Virumaa ettevõtja Tiit Vähi.

Vähi on Valga Group kontserni omanik, mille suurim omand on Silmet, kuhu omakorda kuuluvad Sillamäe sadam, konteinerterminal Silsteve, energeetikafirma Silpower, keskkonnaettevõte Ökosil, Sillamäe sadama kinnisvara haldav AS Silport Kinnisvara ning Tallinna Vanalinnas kohvikut C'est la vie pidav Avi Investments OÜ.