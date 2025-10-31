Mööblitööstuse TOP 2025 | Pärast mitut pingelist aastat terendab uus tasakaal

Pärast mitut rasket aastat on mööblitööstuse ettevõtted jõudnud stabiilsemasse faasi, kus edu tagavad korraga nii tootmise efektiivsus, uued turud kui ka järjepidevad investeeringud.
- Tänavune mööblitööstuse TOPi võitja on üks tublimaid tööstuse automatiseerijaid Eestis.
- Foto: Tööstusuudised.ee
„Kõigega peab maksimaalselt tõhusalt tegelema, et olla ka edaspidi edukas,“ rõhutas mööblitööstuse TOP 2025 võitja sektori tulevikku kommenteerides.
Kuigi 2024. aasta majandustulemused näitasid endiselt langust – sektori kogukäive kahanes 4,4% ja kasumlikkus ligi poole võrra, on esimesed märgid taastumisest juba nähtavad. Mööblitootjate juhtide hinnangud jäävad küll ettevaatlikuks, kuid nõudlus on hakanud aeglaselt elavnema ning automatiseerimine ja digitaliseerimine toovad tootmisesse uut hingamist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Eesti mööblitootja Softrend jäi möödunud aastal üle miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte juht Joonatan Vinkel aga lubas, et käesoleva aastaga kahjum kustutatakse ning pöördutakse taas kasumisse.
Eesti on teelahkmel, kus mööblisektorilt oodatakse jätkusuutlikkusse panustamist, ent ettevõtetele see majanduslikku kasu ei too.
Kaks aastat tagasi uue omaniku saanud mööblitööstus Standard kahekordistas möödunud aastal käibe ning vähendas kahjumit samuti üle kahe korra.
Mööblitootjate jaoks oli eelmine aasta raske ning pea kõik pidid leppima müügitulu märkimisväärse langusega, selgub majandusaasta aruannetest.
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.