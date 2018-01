Mis saab EASist pärast rahasula?

Töö riigikogu komisjonides

Ivaski sõnul on arutelud poliitikutega juba alanud ning praegu tuleb analüüsida ning kokku leppida, mis on tegevused, mida ja millises mahus edaspidi tehakse. „Ma ei taha täna ühegi poliitiku juurde minna lihtsalt jutuga, et nüüd tuleb eelarvest rohkem raha anda,“ ütles Ivask. Ta lisas, et kui räägitakse ettevõtlusest laiemalt, siis tuleb küsida, kui keerukat ja kui suure lisandväärtusega ettevõtlust tahame ning mida on selleks vaja teha. „Seejuures tuleb arvestada ka seda, kui palju ja kuidas peaks koondama sellesse näiteks innovatsioonitegevusi,“ märkis Ivask. „Välisturgudele mõeldes peame ka küsima, mis on need turud ja mis on tegevused, mida peame kindlasti tegema ja mida võiksime ära jätta.“

Ivask viitas, et konkurents muutub järjest karmimaks. „Viimase 15 aasta jooksul on investeeringutega tegelevate agentuuride arv maailmas kasvanud viis korda,“ märkis Ivask. Ta lisas, et see näitab, et tegevused selles vallas muutuvad aina intensiivsemaks. „Kui meie ise aktiivsed ei ole, siis jääme lihtsalt oma arengus teistest maha,“ on Ivask kindel.

Koostöö liitudega

Kas arendustegevustes peaks erialaliitudel ja ühendustel olema suurem roll, siis see on lähiaastate arutelude koht. „Erasektor ja riigisektor üksinda tõenäoliselt ei suuda saavutada nii head tulemust kui koostöös. Meil on lihtsalt vaja kokku leppida, millises rollis keegi nendes tegevustes on,“ sõnas Ivask.