Rosin Sakjasele: tubli poiss!

Võlausaldajate liidu juht Marie Rosin kahtleb, kas likvideerija Kalev Sakjasele kohaldatud ettevõtluskeeld toimib, kuid tunnustab meest ametist loobumise eest.

"Tubli poiss! Lõpuks tuli mõistus koju! Tunnustan, et inimene tõstis käed üles ja ütles, et loll äri. Endast lugupidav inimene ei astu sellisesse ärisse. Hea, et ta leidis endas üles lugupidamise ja lahkus labasest ärist," lausus Rosin, kes aga määratud karistusse skeptiliselt suhtub.

Nimelt algatas Põhja ringkonnaprokuratuur Sakjase vastu kriminaalasja raamatupidamise kohustuse rikkumise tõttu, Sakjas otsustas kokkuleppe kasuks. Peale kolm aastat kestva ettevõtluskeelu tuleb Sakjasel tasuda 3000 eurot. "Mingisugune kolm tuhat eurot ... Nalja teete? Mis on need kolm tuhat eurot nende sadade ettevõtete kõrval, millega ta on raha teeninud ... See summa ei morjenda kedagi," rääkis Rosin.

Keelu nõrkus



Rosin ettevõtluskeeldu ei usu. "Kes tahab ja on harjunud äri ajama, ajab ta seda niikuinii edasi, kasutades oma lähikondseid. Igaühel meist on vanad lapsepõlvesõbrad, sugulased ..." sõnas ta ning andis nõu variisikute kasutajatele. "Tulge maa peale! Laske ettevõttel vaikselt hääbuda. Variisikuid kasutatakse ainult selleks, et näida puhas. Ühel juhul kasutatakse variisikuid, kuna ei lubata äri teha, teisel juhul, et oma nägu pesta. See näo puhtakspesemine on tunduvalt ebaeetilisem."

Süüdistuses seisab, et Sakjas ei küsinud kolme ettevõtet likvideerima hakates nende varasematelt juhtidelt raamatupidamisdokumente, mis võimaldas varjata raskeid juhtimisvigu, samuti pole ülevaadet ettevõtete majandusinfost. Kõigi firmade dokumentide asukoht on siiani teadmata.