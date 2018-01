Savisaar: valitsus pole kõrges diislihinnas süüdi

Keskerakondlasest riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul on kohatu süüdistada valitsust kõrges kütusehinnas, sest eelmise valitsuse kavandatud aktsiisitõusu jättis tänane valitsus hoopis ära.

"Viimati tõstis diisliaktsiisi Reformierakonna juhitud valitsus ning lisaks võtsid nad vastu seaduse, millega tõsta diisli aktsiisi igal aastal kuni 2019. aastani. Keskerakonna poolt juhitud koalitsioon võttis 2016. aastal vastu otsuse, et diisliaktsiis ei tõuse. Sel aastal ei ole diislikütuse aktsiis tõusnud ja ei tõuse ka järgeval aastal. Hinnatõusu põhjusi tuleb otsida kusagilt mujalt," vahendas Kesknädal Savisaare mõtteid.

Savisaart pahandavad uudised, milles heidetakse valitsusele ette aktsiisitõusu, mis on viinud selleni, et Eestis müüdava diiselkütuse liitri hind on Soome tanklatega võrreldes ligi kümme senti kallim.