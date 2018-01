Helsingis tuleb reedel kaos

Helsingi ühistransport jääb reedel ilmselt seisma, kuna transporditöötajad protestivad valitsuse poliitika vastu, mis sunnib töötud inimesed tööle.

JHLi kohalik haru number 019 ühineb tööliste ühenduse SAK korraldatud protestidega ning lubab töötajatel ametipostilt lahkuda, et need saaksid protestil osaleda.

Meeleavaldus korraldatakse vastusena valitsuse otsusele kaotada toetused kõikidele töötutele inimestele, kes ei tööta kolme kuu jooksul vähemalt 18 tundi või ei osale tööoskustega seotud koolitustel.

Valitsuse niinimetatud „aktiivsusmeetmeid“ on kritiseerinud nii ametiühingud, opositsioonipoliitikud kui ka töötud inimesed. Rahvaalgatus, mis on muudatuste vastu, ületas kiiresti häälepiiri, mida on vaja selleks, et seda arutataks parlamendis.

Näib aga, et meeleavaldajatel ei õnnestu kohale saada ei bussi, trammi ega trolliga. „Helsingis on reedel oodata liikluskaost,“ ütles tööandjate katuseorganisatsiooni esindaja Markku Jalonen Ylele. „Nüüd sulgeb lisaks bussidele uksed ka trammi- ja metroovõrk. Ma pean seda ülepingutatuks ja ebaproportsionaalseks.“

Tööseisaku detailid pole veel selged, ütles JHLi juht Päivi Niemi-Laine. „Oleme teinud ametiühingus otsuse, et toetame reedest meeleavaldust,“ ütles ta. „See on poliitiline meeleavaldus ning inimesed osalevad vabatahtlikult,“ rääkis ta.

Ametiühingujuht kinnitas ka, et transpordiseisak ei seostu kuidagi munitsipaaltöötajate palga ja töötingimuste üle peetavate läbirääkimistega.