Riiki tahavad tulla keelatud krüptokaevandamise masinad

Maksu- ja tolliamet pidas möödunud aastal kinni pea 200 krüptorahade kaevandamise lisaseadet, mis nõuetele ei vastanud.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles, et krüptoraha kaevandamiseks mõeldud andmetöötlusseaded koos toiteplokkidega saabusid Hiinast. „Maksu- ja tolliameti kohustus on kaupade väljastpoolt Euroopa Liitu riiki lubamisel muu hulgas kontrollida ka seda, kas need vastavad tooteohutuse nõuetele ja kõik ettenähtud tingimused on täidetud. Teeme seda riskipõhiselt ning kauba kinnipidamisel pöördume vastava turujärelevalve asutuse poole hinnangu saamiseks.“

Lauritsa sõnul saab kauba siiski vabasse ringlusse lasta, kui nõuded saavad täidetud. „Soovitame inimestel, kes väljastpoolt Euroopa Liitu kaupu tellivad, seda ka muude kaupade puhul jälgida, et korrektne CE-märgistus jms tootel olemas oleksid. Peab arvestama, et nõudeid rikkuvate kaupade puhul on tollil kohustus neid ringlusesse mitte lubada.“