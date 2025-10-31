Balti börsidest edenes ainsana Tallinna aktsiaturg

Kuigi kodused investeeringud pakuvad mugavust ja tuttavlikkust, on pea kohal kõlkuv geopoliitiline risk pannud kodubörsi külgsuunas triivima ning sunnib investoreid kaugemale vaatama. Panime kokku portsu investeerimisideid investor Toomase kolleegidelt.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.