"Laristamine on inimlik." Teadlane: kaubandus manipuleerib tarbijatega popkultuuri kaudu Kuigi kaugeltki kõik Eesti pered ei pruugi imporditud pühi tähtsaks pidada, loob kaubandus tarbijale mulje, et halloweenist alguse saavast aastalõpu osturallist on võimatu kõrvale jääda, rääkis Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Heidi Reinson.

Halloween on järjest tähtsam ostupüha.

Foto: Erakogu

Reinson tõdes saates “Äripäeva arvamusliider”, et Ameerika päritolu spooky season on Eestis tõepoolest kanda kinnitanud. See on kaubanduse ja popkultuuri edukas “koostöö”, spiraali lisanduvad koolides ja asutustes toimuvad üritused.

Reinson tunneb tarbijakäitumise teadlasena erilist huvi allahindluskampaaniate agressiivsuse vastu. “Vanasti oli nii, et hooaja lõpus müüdi allahindlusega maha kaupa, mis nii-öelda üle jäi, et nüüd kasutatakse allahindlust selleks, et inimesed ette ostaksid, rohkem ostaksid,” ütles teadlane.

Ta tõi näiteid manipulatsioonist, kus isegi parimal ostuhetkel pakutakse tooteid 50% soodustusega, mis viitab tihti sellele, et algne hind oli juba ette kõrgem.