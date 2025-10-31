Äripäev
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,39%6 848,78
  • DOW 300,02%47 530,27
  • Nasdaq 0,84%23 779,11
  • FTSE 100−0,48%9 713,54
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,27
  31.10.25, 15:17

"Laristamine on inimlik." Teadlane: kaubandus manipuleerib tarbijatega popkultuuri kaudu

Kuigi kaugeltki kõik Eesti pered ei pruugi imporditud pühi tähtsaks pidada, loob kaubandus tarbijale mulje, et halloweenist alguse saavast aastalõpu osturallist on võimatu kõrvale jääda, rääkis Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Heidi Reinson.
Halloween on järjest tähtsam ostupüha.
  • Halloween on järjest tähtsam ostupüha.
  • Foto: Erakogu
Reinson tõdes saates “Äripäeva arvamusliider”, et Ameerika päritolu spooky season on Eestis tõepoolest kanda kinnitanud. See on kaubanduse ja popkultuuri edukas “koostöö”, spiraali lisanduvad koolides ja asutustes toimuvad üritused.
Reinson tunneb tarbijakäitumise teadlasena erilist huvi allahindluskampaaniate agressiivsuse vastu. “Vanasti oli nii, et hooaja lõpus müüdi allahindlusega maha kaupa, mis nii-öelda üle jäi, et nüüd kasutatakse allahindlust selleks, et inimesed ette ostaksid, rohkem ostaksid,” ütles teadlane.
“Laristamine on inimlik.” Teadlane: kaubandus manipuleerib popkultuuri toel
00:00
Ta tõi näiteid manipulatsioonist, kus isegi parimal ostuhetkel pakutakse tooteid 50% soodustusega, mis viitab tihti sellele, et algne hind oli juba ette kõrgem.
Uudised
  • 29.10.25, 08:10
Kaupmehed lükkasid müügi taas kasvama
Suure tõuke andis odavam kütus
Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli septembris 893 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes müügimaht 4%.
Saated
  • 07.10.25, 13:00
Tarbija ostujõud on uuesti pihta saanud. "Toidupoed andsid mullu hinnamarginaalides alla"
Tarbija ostujõud on tänavu taas surve all, sest kuigi hinnatõus on aeglustunud, on paljude leibkondade kulud jäänud kõrgele tasemele, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Arvamused
  • 31.10.20, 09:00
Mida kirjutatakse meie hauakivile? Arho Tuhkru halloweenilugu
Kui keegi sulle sandisti ütleb või tahab sandistada ja kedagi sandiks inimeseks peab, tuleks lasta hoopis pühadel mõtetel enda sees kasvada, et eluõhtu oleks väärikas, kirjutab Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru eelseisvale kõikide pühakute päevale pühendatud Äripäeva essees.
  • 15.10.25, 12:22
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.

Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Valitsuse otsuse järgi peab aprillist töötukassat juhtinud Gert Tiivas vähendama 10% tegevuskulusid ehk umbes 6,5 miljonit eurot.
Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:38
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Käsmu Sadama juhatuse liige Heiti Hääl ütles, et 13 aasta jooksul, mis sadama planeerimise protsess on kestnud, põhieesmärk muutunud ei ole.
Uudised
  • 30.10.25, 16:52
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel
Töötukassa juht Gert Tiivas asub suurelt koondama.
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Arvamused
  • 30.10.25, 10:06
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Solarise keskuse uus omanik Kristjan Piilmann hindab, et välisinvestorite lahkumine ei ole hea uudis.
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Halloween on järjest tähtsam ostupüha.
“Laristamine on inimlik.” Teadlane: kaubandus manipuleerib tarbijatega popkultuuri kaudu
Solarise keskuse uus omanik Kristjan Piilmann hindab, et välisinvestorite lahkumine ei ole hea uudis.
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Summus Capital ostab Poolas asuva Libero Katowice kaubanduskeskuse.
Rikaste TOPi ettevõtja ostab 100 miljoni eest Poola kaubanduskeskuse
Tõnu Toompark on aktiivne üüriinvestor, kortereid on tal hetkel üheksa, portfellis on lisaks aktsiaid Tallinna börsilt ja USAst.
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Lisaks investor Toomasele tegutseb päris rahaga turgudel Lätis investor Andris, Leedus investor Lukas, Poolas investor Wojtek, Sloveenias investor Max ja kohe varsti Iirimaal investor Finn.
Kodubörs kiratseb: leia kuumad investeerimisideed kolleegidelt Poolast ja Iirimaalt
Möll intressimäärade ümber — "Tänan küsimast, magan hästi"
Möll intressimäärade ümber — "Tänan küsimast, magan hästi"
Eve ja Kristjan Piilmann
Perekond Piilmann ostab rootslastelt Solarise keskuse
Täiendatud!
Pildil vasakult: Helery Maidlas, Kersti Kaljulaid, Allar Jõks ja Mario Sõrm
Nokia müük peaks järgnevatel aastatel suurenema vaid veidi, ja seetõttu on aktsia hinnasihti tõstetud ühe euro võrra.
Analüüsimaja tõstis Nokia hinnasihti veerandi võrra
Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
Ekspressi kasum kerkis ühekordsete tulude toel
Börsiteates selgitati, et puhaskasumi kasvu tuli tegevusefektiivsusest ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukusest.
Tallinna Vee puhaskasum kerkis veerandi jagu
Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem euroala inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu, märgib Eesti keskpanga president Madis Müller.
Madis Müller: intressimäärad on õigel tasemel
Apple’i kasum ületas ootusi ning tulevikuprognoos aitas aktsia tõusule
Apple’i kasum ületas ootusi ning tulevikuprognoos aitas aktsia tõusule
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega

LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
Hommikuprogramm
LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
00:00
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Ruutmeetrite taga
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
00:00
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
1
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
2
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
3
Saated
  • 29.10.25, 14:00
Austriasse koliv logistikafirma juht: „Eestist on, mida kaasa võtta“
4
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
5
Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
6
Uudised
  • 30.10.25, 16:52
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel

Uudised
  • 31.10.25, 16:30
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Uudised
  • 31.10.25, 16:27
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Uudised
  • 31.10.25, 16:20
Kiirhinnang: euroala inflatsioon aeglustus oktoobris
Uudised
  • 31.10.25, 16:12
Hanschmidt ostab Häältelt osaluse ühises gaasitootmises
Saated
  • 31.10.25, 15:45
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Uudised
  • 31.10.25, 15:42
Rikaste TOPi ettevõtja ostab 100 miljoni eest Poola kaubanduskeskuse
Saated
  • 31.10.25, 15:17
“Laristamine on inimlik.” Teadlane: kaubandus manipuleerib tarbijatega popkultuuri kaudu
Börsiuudised
  • 31.10.25, 15:17
Kodubörs kiratseb: leia kuumad investeerimisideed kolleegidelt Poolast ja Iirimaalt
