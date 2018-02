Miljarditehase magus lepe ajas konkurendid tuliseks

Kui palju peaks Eesti turul maksma tarnekindlus 15 aastaks?

Esiteks ma tahaks öelda, et ei ole näinud kavatsuste protokolli lõppvarianti, vaid ainult ühte versiooni. Selle versiooni kohaselt on tegemist selgelt siduva optsioonilepinguga, kus RMK võtab endale ühepoolse mahu- ja hinnakohustuse müüa ostjale puitu, kui viimane seda soovib.

Kas seda versiooni on täiendatud ja missugune on lõplik versioon ja missuguseid kohustusi ja lubadusi pooled võtavad-annavad ja kas need kohustused on ka vastastikused, saab hinnata RMK nõukogu või kes iganes sellise mahuga tehingu üle järelevalvet Eesti riigis peab teostama.

Optsioonilepingute hinda on finantsmaailmas võimalik välja arvutada ja selleks on mitu mudelit, tuntumaks nendest peetakse Black-Scholesi mudelit. Põhimõtteliselt sõltub optsiooni hind eelkõige tehingu rahalisest väärtusest, optsiooni pikkusest ja võimalikust vahest hinna osas, mis on optsiooni hetkel ja kuidas hind võiks ajas liikuda selleks ajaks, kui optsioon realiseeritakse.

Kuna mul puuduvad arvandmed selle mudeli jaoks, siis raske on seda hinnata. Hoolimata nendest numbritest, mis sinna mudelisse lähevad (mida mina ei tea), kui me räägime mitmeaastasest ooteperioodist, 15aastasest lepingust ja äärmiselt volatiilsest ja selgelt pikaajaliselt defitsiidis olevast puiduturust, siis on see summa kümnetes miljonites eurodes.