RÜE: riigikokku pääseda on lihtne

Parlamendiväliste väikeparteide eesmärk on pääseda järgmise aasta riigikogu valimistel parlamenti ning ükski partei ei pea seda võimatuks, vahendasid ERRi raadiouudised.

Tuleval aastal plaanivad riigikogu valimistel osaleda Seenioride Erakond, Rahvusliku Ühtsuse Erakond (RÜE), Erakond Eestimaa Rohelised ja Vasakpartei.

RÜE eesmärk on pääseda riigikokku, ütles ERRile erakonna värske juht Pavo Raudsepp. "Sinna praegu sisse saada on suhteliselt lihtne, sest neli suurparteid on omavahel tülis. Ei ole nad suutnud seal midagi teha. Kui ma suudan piisavalt ilusat maamehejuttu rääkida, siis ma arvan, et see viis protsenti ja rohkemgi veel peaks tulema päris lihtsalt. Täna ei ole vaja tarka juttu rääkida, et rahvale meeldida." Peamine teema, millega RÜE valimiskampaanias kavatseb tähelepanu võita on töökohtade loomine.

Spetsiaalselt 2019. aasta riigikogu valimisteks loodav Eesti Seenioride Erakond tahab valimisprogrammiga välja tulla sel kevadel. Erakonna asutajaliige Paul Lettens ütles ERRile, et huvi erakonna vastu on suur, aga puudu on aktiivsetest inimestest nii maakondades, linnades ja valdades. Ka pole täis erakonna loomiseks nõutav 500 liiget. Erakonna peamine idee on võidelda õiglase pensioni eest.

Riigikogu valimistel soovib osaleda ka Vasakpartei, täpsem plaan avaldatakse kevadel, ütles partei juht Valev Kald.

Kohalikel valimistel loodetust halvama tulemuse teinud Jüri Mõis lubab aga, et ei lähe enam kunagi poliitikasse.

