Tallinna lennujaam unistab otselendudest New Yorki

Kui suur on kaubanduse maht Tallinna Lennujaamas? Mis uuendused või arengud kaubanduses on?

Meie puhaskasumist moodustab kaubandus 74 protsenti. Meie jaoks on see ainuvõimalus, kaubandus kompenseerib selgelt ka lennunduskulude kasvu. Meil on 10 kauplust ja 10 toitlustuspakkujat. Loodan, et see rivi muutub mitmekesisemaks. Selle jaoks on meil plaanis mitmed hanked, et seda pakkumist veel enam laiendada. Kohe sellel aastal on alustamas uus duty free, kõige suurema kaubanduspinnaga pakkuja Baltona. Osa on avatud, uus suur kauplus avatakse märtsis. Tahame tekitada ka huvitava ja mitmekesise toidutänava. Kui küsida, kus hommikust süüa, siis inimesed oskavad nimetada ainult ühe koha.

See kartulisalati koht?

Just, see sama kartulisalati ja smuuti koht. Rohkem võiks olla valikut peredele ja erinevatele klientidele. Soovime suurendada ka mugavusteenuste osakaalu. Inimesed ei teagi, et lennujaamas on olemas garderoob, kuhu saab oma lõunamaale lennates oma talvekasukad jätta. On ka ärikliendile suunatud uusi teenuseid ja kiire läbipääsu teenused.

Kuidas on iseteenindus vastu võetud? Mis arengud selles valdkonnas toimuvad?

Eesti on digitaalsusega väga harjunud. Tahame juurutada võimaluse ise check-ini teha, oma pagas ära anda ning teha seda kõike võimalikult mugavalt. Soovime laiendada e-kommertsi võimalusi, et kaubad oleks võimalik juba kodus ette tellida. Tahame laiendada ka kliendiga internetis toimuvat suhtlust, et anda talle piisavalt vara teada, milline on taksode olukord, kui pikad on ootejärjekorrad. Me ju teame kõiki parameetreid.

Kui suur on investeeringute maht ja mida on plaanis veel teha?

Kolme aasta investeeringute maht on rekordiline – umbes 130 miljonit eurot. Järgmisel aastal kulutame sellest kõige rohkem. Sellel aastal ehitame peamiselt parkimismaja, mis muudab parkimise veidi ebamugavamaks. Kohti siiski jagub. 70 miljonit kulub lennuliikluse ala rekonstrueerimisele, mille eesmärk on keskkonna saastamist vähendada. Lennujaama saame vabalt laiendada veel vähemalt 6 miljoni reisijani. Ei oska aga unistada, mis aastal see võiks kätte jõuda.