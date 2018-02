Arendaja: maksuameti plaan ümbrikupalga probleemi ei lahenda

Ainult tellijale

Kassasüsteemide arendaja Ektaco kritiseerib hotellide ja majutusasutuste liidu pakutud süsteemide maksuametiga ühendamise plaani, sest maksudest kõrvale hoidmist see ei lahenda.

"Aastatepikkune kogemus näitab, et kassasüsteemi kasutajate eesmärk pole maksudest kõrvale hiilida. Kassasüsteem muretsetakse, et pakkuda kiiremat ja mugavamat teenindust, omada reaalajas äris toimuvast ülevaadet ja kontrollida töötajaid. Seetõttu on loomulik, et kõik tehingud registreeritakse ja maksuametile esitavad andmed pärinevad samuti kassasüsteemist," kommenteeris Jelle.



Maksudest kõrvalehiilimiseks on Jelle sõnul kassasüsteemist oluliselt mugavam tööriist kassaaparaat, mis töötab ilma internetita ja enamasti tehinguid pikemaajaliselt ei salvesta. "Maksuameti plaan toob kaasa kassaaparaatide laiema leviku, mis pärsib selle sektori tehnoloogia arengut," jäi Jelle kriitiliseks ja tõi võrdluse Lätiga, kus kassaaparaadid on nii populaarsed, et sealne maksuamet muutis kohustuslikuks apaardi lisatava plommitud seadme, kuhu talletakse kogu tehingute info.



Maksuameti peadirektori toodud päevapraadide näide, kus 20 päevaprae asemel registreeritakse kaks ja 18 jääb registreerimata, on Jelle sõnul ka võrguliidese korral endiselt aktuaalne, sest ebaaus kaupmees jätab need 18 praadi lihtsalt oma kassasüsteemi sisestamata.



Hotellide ja Restoranide liidu juht ning Tartu Londoni, Pallase ja Sophia hotelli juht Verni Loodmaa kommenteeris Äripäeva artiklis, et pilootprojekti kavast on räägitud juba mitu aastat. „Oleme arutanud sellise süsteemi üle, see ei oleks ka midagi erakordset, näiteks Rootsis see just niimoodi toimib. Paljud riigid toimetavad selle nimel, et aus ettevõtlus oleks tagatud ka toitlustussektoris. Meie huvi on aus konkurents, mille üks alus on see, et kõik maksavad ühtviisi makse – nendel printsiipidel, mis on ühiskonnas kokku lepitud,“ kommenteeris Loodmaa.