Redgate saab õiguse emissioone korraldada

Nõudlus avalike emissioonide vastu näitab Redgate'i partneri sõnul tõusutrendi. Lähiaastatel on oodata mitme riigiettevõtte börsile viimist. Erasektor on viimastel aastatel samuti aktiviseerunud, kui pärast aktsiate esmaemissioone tulid börsi põhinimekirja EfTEN Real Estate Fund III ja LHV Grupp.

Lisaks sellele on börsi võlakirjade nimekirja lisandunud LHV, Inbanki ja Admiral Marketsi allutatud võlakirjad. Alternatiivturg First North on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks üles leitud. Kauplemisele on võetud juba üheksa erinevat aktsiat ja võlakirja. Viimasena lisandus First North’ile Mainor Ülemiste 2023. aastal lunastatav võlakiri.

Tammemäe usub tõusutrendi jätkumist, kuna täidetud on mitu olulist tingimust. Esiteks, ettevõtjatel on tärganud huvi uute investeeringute tegemiseks. Teiseks, prospektivaba väärtpaberipakkumise lävendi tõus 2,5 miljoni euroni võimaldab väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel korraldada emissioone lihtsamalt ja väiksemate kuludega.

Oodata Eesti pensionifondide investeeringuid