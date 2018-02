Eurogrupp võib keskpanga asepealikuks valida hispaanlase

Euroopa Keskpanga asepresidendi kohale võib kerkida Hispaania majandusminister Luis de Guindos, mis annab suurema võimaluse Saksamaale saada oma kandidaat keskpanga juhi Mario Draghi järeltulijaks, kirjutab Reuters.

Hääletama hakatakse teisipäeval. Kõrge euroala ametnik ütles Reutersile, et eelistatud on otsusele jõuda konsensusega. Kui pangajuhti hakatakse hääletusega valima, siis vajab võitnud kandidaat 14 poolthäält, kes peavad esindama vähemalt kaht kolmandikku euroala elanikkonnast.

Kui asepresidendiks saab de Guindos, siis annab see 2019. aastal ka suurema võimaluse Saksamaa keskpanga presidendile Jens Weidmannile tõusta praeguse Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi järeltulijaks, märgib Reuters.

Selline asjade käik on võimalik, ütles üks euroala ametnik, kuid sõltub ka teiste suurte ametikohtade täitmisest 2019. aastal. Nimelt pannakse järgmisel aastal paika uus Euroopa Komisjoni juht, Euroopa Liidu Ülemkogu president ning Euroopa Parlamendi president.

Ametnike hinnangul peaks Weidmannile keskpanga presidendikoha andmiseks Komisjoni etteotsa tõusma keegi Prantsusmaalt, näiteks Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkimiste juht Michel Barnier või IMFi juht Christine Lagarde.

Weidmann on kogunud endale ka vastaseid, sest on olnud kriitiline keskpanga lõdva rahapoliitika suhtes, mida mõned teised euroala keskpankade juhid on pidanud ebalojaalsuse märgiks raskel ajal. Samuti on Weidmann jäänud silma Itaalia peaministri Matteo Renzi noomimisega võlakoormuse vähendamise pärast.

Samuti võib Euroopa Keskpanga nõukogus rahapoliitikas kaotajate poolele jäänud sakslasel tulla probleeme nõukogu ühtsuse tagamisega, viimases tehakse aga hääletusi harva ning rohkem rõhutakse konsensuslikele otsustele.