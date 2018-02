"Nad ise tõmbasid selle põrgu endale kaela"

Ainult tellijale

Läti uuriva ajakirjanduse keskuse Re:Baltica ajakirjaniku Sanita Jemberga sõnul ei tohiks keskpank kindlasti rohkem raha ABLV panga päästmisele kulutada.

Jemberga rääkis, et ABLV peab mõtlema välja plaani, kuidas kriisi lahendada. Lisaks ei tohiks Läti Pank rohkem raha ABLV-le anda. ABLV tahab keskpangalt 490 miljonit eurot, seni on keskpank piirdunud 97,5 miljoni euroga.

Kas keskpank peaks suurema summaga aitama?

Minu isiklik arvamus on, et absoluutselt mitte. ABLV on Läti suurpank, aga 90% nende klientidest ei ole kohalikud, vaid pärit endise Nõukogude Liidu aladelt. Panka juhivad ja omavad samad inimesed alates selle algusaegadest. Nemad vastutavad otseselt selle põrgu eest, mille on endale kaela tõmmanud.

Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks riigi või panga eelarvest aitama inimesi, kes arvasid, et võivad seadust eirata. Olen karm, ja seda seepärast, et mind ajab vihale, kuidas nad on aastaid rahapesu varjanud.

On see üldse üllatav, mis ABLVga toimub? Milline maine on neil Lätis?

Nad on üks suuremaid panku ja see ütleb palju, aga neid on ka mainitud väga paljude rahapesujuhtumitega seoses, nii et see ei ole väga suur üllatus. Umbes kahe ja poole aasta eest kerkis oht, et Läti pangad ei saa oma maine tõttu dollarimakseid teha.

Toona algas pangandussektori suurpuhastus, kuid kui FinCEN tuli läinud nädalal välja raportiga ABLV kohta ja soovitas lõigata panga finantssüsteemist välja seoses rahapesuga, siis see on ikka päris karm.

See on pangale peaaegu nagu tuumapommi plahvatus ning see oli suur üllatus. Samas pean ütlema, et Ilmars Rimsevicsise ja ABLV juhtumite vahel ei ole otsest sidet.