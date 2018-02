Rimševičs näeb enda uurimise taga vandenõud

Ainult tellijale

20. veebruar 2018, 13:30

Altkäemaksu kahtlustusega Läti keskpanga president Ilmars Rimševičs tagasi ei astu ning süüdistab oma hädades kolmandaid, tundmatuid osapooli.

Rimševičs väitis pressikonverentsil, et raskustesse sattunud ABLV pank küsis keskpangalt miljardi euro suurust likviidsuslaenu, kirjutab LETA

ABLV pank ise teatas esmaspäeval, et küsis 490 miljonit laenu, sest panka on tabanud rahapesukahtlustuse järel pangajooks, milles on pangast lahkunud 600 miljonit eurot.