Singapur jagab eelarveülejäägi kodanikele

Kõik üle 21aastased Singapuri kodanikud saavad tänavu riigilt 100 kuni 300 kohaliku dollari ehk 61 kuni 184 euro suuruse boonuse, sest sel aastal on oodata rekordilist eelarveülejääki.

Riigi rahandusminister Heng Swee Keat ütles kommentaariks, et valitsusel on soov jagada Singapuri arengu vilju oma rahvaga.

Valitsusel võimaldab seda heldet žesti eeldatav 9,61 miljardi Singapuri dollari suurune riigieelarve ülejääk. Rahandusministri sõnul ajab riigikassa üle ääre erakordne maksulaekumine.

„Me ei oota sellise ülejäägi kordumist. Tegu ei ole struktuurse ülejäägiga. Me ei saa enda pikaajalist fiskaalplaani ehitada üles sellele, et erakordsed faktorid on iga aasta positiivsed,“ möönis ta. Kokku moodustab tänavune prognoositav ülejääk riigi sisemajanduse kogutoodangust 2,1 protsenti ehk viis korda rohkem, kui ennustatud.