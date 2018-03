Investeerimine massidesse naiste kaudu

Naised peavad rahaasjade üle rohkem arvestust

Toetudes viimaste aastate Rahaasjade Teabekeskuse uuringutele, võib öelda, et naised planeerivad rahaasju pikemalt ette kui mehed ning peavad rohkem arvestust pere sissetulekute ja väljaminekute üle. Lisaks on naistele olulisem see, et arved saaksid tähtajaks tasutud. Seega vaadates soolist eripära, kalduvad naised võrreldes meestega enam vastama, et igapäevaste rahaasjade korraldamise eest on vastutajad just nemad. Samas kõige enam tehakse otsuseid üheskoos suuremates peredes ja leibkondades, kus on alaealised lapsed.

Erinevused on ka meeste ja naiste hoiakus raha säästmisel ja kogumisel. Naiste jaoks on raha säästmine ja kogumine tähtsam kui meeste jaoks ning naised tahaksid võrreldes senisega rohkem säästa või alustada säästmisega. Erinevus on ka eesmärkides. Kui naised peavad meestest olulisemaks laste vajaduste (õpingud, esimene eluase) jaoks raha kogumist, siis meeste jaoks on olulisem panna raha kõrvale halvemaks ajaks ning ootamatute väljaminekute jaoks.

Kui võrrelda naiste ja meeste rahulolu oma tuludega ja ettevõtlikkust, siis naised on oluliselt vähem rahul oma tulude suurusega ja pessimistlikumad võimaluste suhtes neid suurendada.