„Oleme ise teinud seadused, et asju ei saagi kiirelt teha“

Tartumaale plaanitava miljarditehase üks eestvedajaid Aadu Polli oli täna hommikul Äripäeva raadio eetris üsna kriitiline Eesti riigi võimekuse kohta suuri projekte käsitleda.

„Ettevõtjana peaks võtma jäiga positsiooni – me oleme ise teinud seadused, et asju ei saagi kiiresti teha. Kui ühe asja alustamine võtab aega üle aasta, siis kas see on riik, mida ehitame. Kuid seda ei lahendata ühe projekti raames,“ lausus Polli vastuseks küsimusele, miks tselluloositehase projekt viisteist kuud sisuliselt seisnud on. „Rahvusvahelise konkurentsi mõistes oleme planeeringuseadusega end nurka kirjutanud.“

Kuula kogu intervjuud: