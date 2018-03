Rahapesureeglid kui hädatapp

Pankade karmid reeglid ei peleta enam üksnes kahtlast Vene raha, vaid ka ausaid Euroopa ettevõtteid, kes tahavad Eestis äri alustada või siin tehinguid teha, ütles Soraineni vandeadvokaat Karin Madisson.

Minul on pankadest kahju, sest ma näen, et pankadest läheb see äri ära ja neil ei ole midagi teha ka, et see ära ei läheks. Ta läheb sellisele maastikule, kus ei ole regulatsioone ja see on veel riskantsem, kui see, et me annaksime pankadele vabamad käed. Karin Madisson, Soraineni vandeadvokaat

„Olukord on läinud aastatega ettevõtjatele järjest hullemaks,“ tõdes Madisson Äripäeva raadio saates „Debatt“. „Kui me riigina reklaamime, et tahame väga siia e-residente ja väliskapitali, siis kurb olukord on see, et ka e-residentidele Eesti pangad reeglina kontosid ei ava, sest neil ei ole võimalik tõendada oma äritegevust Eestis,“ selgitas ta. Selle asemel suunatakse e-residente kontot avama näiteks Soome.

Vandeadvokaat märkis, et rahapesu tõkestamise reeglite tõttu oma reegleid karmistanud pankades ei ole küsimus enam ainult Vene kapitalis, vaid keeruliseks on olukord tehtud ka Euroopa Liidu või sellega tihedalt seotud riikide ettevõtjatele. Madisson tõi näite juhtumist, kus üks Norra ettevõtja, kes oli varem Eestis riigihankel osalenud, soovis nüüd uuesti osaleda. Pank aga ei olnud talle nõus kontot avama, ent selleks, et äriühing saaks siinsel hankel osaleda, on tal vaja näidata, et ta on Eestis mingeid tegevusi alustanud. Seega jäi sellel ettevõttel hankel osalemata.

„Minu jaoks tekib küsimus, kas me Eestis oleme vindi natuke liiga peale keeranud,“ tähendas Madisson ja viitas sellele, et Hispaania pank omab Soomes makseasutust ja laseb avada pangakontosid. Kui sealse finantsinspektsiooni jaoks on selline tegevus lubatav, siis mispärast on Eestis kehtivad reeglid nii palju karmimad?