Putini majandusmõtted selguvad mais

Valimiste ajal oli majandus Venemaal väikeses kõrvalrollis, selle valdkonna muudatuste kohta saame vihjeid maikuus.

Vuorio sõnul kerkis valimistel esile Putini valimisloosung „Tugev president, tugev riik“ ja see, et saavutatud suurriiklikust positsioonist ei taganeta.

„Ajakava on selline, et mai esimesel nädalal nimetatakse Vladimir Putin presidendiks, mille järel tal on kaks nädalat aega nimetada peaminister, kellel on omakorda kaks nädalat aega valitsuse nimetamiseks. Seejärel saavad selgeks ka uue valitsuse prioriteedid majanduses,“ kirjeldas edasist Kauppalehtile Soome tööstuse keskliidu Venemaa suuna juht Petri Vuorio.

Vuorio sõnul on Putinil kaks tõenäolist viisi majanduse muutmiseks. Esimene ja tõenäolisem on teha vaid väikseid kohendamisi. „Venemaa on suutnud majanduse oludega kohandada. Veel mõni aasta tagasi oli riigi eelarve tasakaalus, kui nafta hind oli saja dollari juures. Nüüd piisab selleks 70 dollarist, mis ongi jämedates joontes praegune nafta hind. Seetõttu pole tungivat vajadust muudatusi teha,“ rääkis ta.

Moderniseerimine oleks Soomele võimalus

Vuorio märgib siiski, et tegelikult vajab Venemaa majandus uuendusi kas või juba sel põhjusel, et igal aastal lahkub riigi tööturult 700 000 inimest – kas siis läheb pensionile või sureb. „Seetõttu tuleks majanduse tootlikkust suurendada ja tööstust moderniseerida,“ leiab Vuorio.

Moderniseerimine avaks võimalusi Soome masinatööstusele ekspordivõimalusi.

Vuorio hinnangul on olemas ka väike võimalus, et Putin alustab majanduse laiemat liberaliseerimist. Sellele kuluks loomulikult rohkem aega kui pisiuuendustele.

„Võiksime oodata laiaulatuslikke majandusreforme, kui Putin nimetaks peaministriks majandusliberaali. Venemaa tundjad on pakkunud ühe peaministri kandidaadina välja Venemaa keskpanga juhi Elvira Nabiullina. Ta on näidanud majanduses kompetentsi ja tal on ka Putini usaldus,“

Nabiullina võiks kinni haarata kas või Venemaa endise majandusministri Aleksei Kudrini eelmisel aastal esitatud majandusuuenduste programmist. Putini tellitud programm soovitab vabastada Venemaa majandus järk-järgult riigi haardest, uuendada pensionisüsteemi ja suurendada Venemaa ettevõtete investeeringuid tootmise moderniseerimisse.