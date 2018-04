Riik jätkab miljarditehase eriplaneeringuga

Tartu linn ja Tartumaa omavalitsuste liit pöördusid valitsuse poole ettepanekuga lõpetada puidurafineerimistehase riigi eriplaneering, kuid valitsus leidis, et sellega tuleb jätkata.

„Olen korduvalt öelnud, et riigi eriplaneering ei tähenda tehase ehitamist. Ma ei võta seisukohta, kas tehas peab tulema või mitte, aga ma pooldan seda, et valitsus saaks lõppotsuse teha uuringutulemuste põhjal ja need ootavad meid alles ees,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel. „Ei saa teha ühe käega regionaalpoliitikat ja teise käega emotsioonide ajel seda takistada. Kui ettevõtjatel on plaan investeerida Eesti majandusse ning luua uusi töökohti väljaspool Tallinna, siis me peame seda võimalusel lubama. Rõhutan sõna „võimalusel“, sest tehast ei saa rajada looduse arvelt ning lõplik otsus selgub siis, kui plussid ja miinused on kokku liidetud – pidades silmas ka omavalitsuste seisukohti. Seega kõik on veel lahtine.“