Venemaa poodides laiutab petukaup

Venemaa toidupoodide riiulitelt avaneb karm tõelisus, eelmisel aastal oli iga viies riigis müüdud toidukaup võltsitud.

Suurem osa võltsingutest on kodumaine kaup, kirjutab Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomat on katnud laua, siin on Doktori vorst, Arbati juust, salat Kasukas ja Peterburi meierei hapukoor – üsna tüüpiline toit. Aga… vorst on maitsetu, salat kaugel isuäratavast ja juust on nii kahtlast värvi, et see jääb lausa proovimata. Hapukoor on küll üsna õige maitsega, aga vaevalt seegi päris õige on. Sama toode osutus võltsinguks aasta alguses Peterburi tarbijakaitse tehtud testides. 20protsendise rasvasisaldusega hapukoor ei sisaldanud grammigi piimarasva. Kümnest sel korral testitud hapukoorest vastas nõuetele neli, kahes polnud piimarasva üldse.

Selle taustaks on toidukauba impordikeeld, mille Venemaa on lääne tootjatele pannud vastusena sanktsioonidele, mis lääneriigid Venemaale seoses Ukraina sõjaga kehtestasid.