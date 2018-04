Ansip vastuseks Raasukesele: hoidsin ära kaost!

Ainult tellijale

Andrus Ansip vastas Erkki Raasukese meenutustele, et oli õige otsus Estonian Airi raha edasi süstida, kuni polnud tulnud Euroopa Komisjonilt ametlikku otsust ebaseadusliku riigiabi kohta. Vastasel juhul oleks tekkinud kaos.

Ansip ütles väidetavale Euroopa Komisjoni 2012. aastal öeldule vastuseks, et kui keegi kolm aastat varem midagi teab, on see tagantjärele tarkus. Teadmine saab tema sõnul põhineda ainult konkreetsel otsusel. „Ja millal tuli see otsus? Kolm aastat võttis see aega. Keegi teadis juba kolm aastat enne, aga mida nad tegid seal Euroopa Komisjonis? Kui juba oli enne teada, mida nad kolm aastat tegid siis?“ küsis ta.

„See, et üks ametnik arvab ühtemoodi, ei tähenda seda, et see ongi siis kindel seisukoht. See on ainult tagantjärele tarkus, et näe tal oligi tookord õigus. Aga kolm aastat vaeti ja kaaluti ja alles siis jõuti sellele tulemusele,“ ütles Ansip ja lisas, et ka siis oleks võinud Eesti Vabariik ebaseadusliku riigiabi pakkumise otsuse vastu kohtusse pöörduda. „Ja oleks veel kaks aastat edasi kestnud need vaidlused. Perifeeriariikides see avatud taeva lahendus kõige parem lahendus ei ole. No ei tööta. Ei too neid erainvestoreid meie inimesi vedama nii väga.“

Seega oli Ansipi sõnul otsus Estonian Airi raha juurde panna õige. „Loomulikult oli õige otsus. Ka teades seda, et see abi võidakse kuulutada mittelubatud riigiabiks, ikkagi oli ta õige otsus,“ ütles ta. Ansip märkis, et riiklikku lennuühendusse pooleaastase pausi sisse toomine oleks lisaks otsesele kahjule toonud kaasa ka kahju majandusele, mis oleks mitu korda ületanud sinna sisse pandud summa. „Mitte mingisugust kõhklust ega kahtlust! See oli õige otsus.“

Ansip tõi näiteks, et ka saartega ühenduse pidamiseks maksab maksumaksja kogu aeg peale ja millegipärast seda ei peeta halvaks mõtteks.