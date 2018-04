BLRT jäi kohtus Anastassia Kovalenkole alla

Eilse otsusega jättis kohus BLRT hagi Anastassia Kovalenko vastu rahuldamata.

Anastassia Kovalenko väitis oma kommentaaris, et samal ajal, kui BLRT kulutab aktsionäride raha magistritöö üle vaidlemise peale, ootavad väikeaktsionärid siiamaani, millal nad oma kauaoodatud dividendid kätte saavad. „Just sellisele väikeaktsionäride jõuetule positsioonile keskendusin ma ka oma magistritöös ning Äripäevale antud intervjuudes. Seda, kuidas minu väiteid võib tõlgendada või tavakuulaja nendest aru saab, saab lõpmatuseni vaielda, eriti veel, kui need on kontekstist välja rebitud. Samuti olen ma kõiki väiteid Äripäevas varem täpsustanud. Näiteks vaatamata sellele, et 2012. aasta majandusaasta aruannet pole kohtud tõesti kehtetuks tunnistanud, on ja jääb väikeaktsionäridel väga tõsine kahtlus aruande õigsuse kohta. Samuti ei saa ei üle ega ümber faktist, et BLRT sattus kahjumisse just dividendivaidluse ajal. Asjaolu, et väikeaktsionäridel ei õnnestunud tõendada aruande ebaõigsust näitab veel kord, et äriseadustiku poolt antud teabe saamise võimalus on ebaefektiivne ja seadus vajab muutmist. Rääkides investeeringutest, siis pea 300 miljoni jaotamata kasumi juures 30 miljoni suurused investeeringud pole just eriti proportsionaalsed, arvestades, et jaotamata kasumit pole siiamaani kordagi dividendideks välja makstud,“ teatas Kovalenko.