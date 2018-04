Fortum läheb Vene lehe vastu kohtusse

Venemaa ametlik leht avaldas kirjutise, kus peetakse Soome riigi suurosalusega energiafirmat Fortum ohuks Venemaa turvalisusele. Fortum pöördub valeväidete kummutamiseks kohtusse.

Eestiski tegutsev Fortum pöördub eelmisel nädalal Rossiiskaja Gazetas avaldatud valefaktide ümberlükkamiseks kohtusse. „Artikli sisu põhineb mitteametlikes veebiväljaannetes avaldatud lugudel, mis edastavad põhilises osas valefakte ja kollast sisu. Me ei tea, mis on nende kirjutajate eesmärk, aga sisust ja ajastusest võib aimata, et need seostuvad Saksa ettevõtte Uniper ülevõtmiseks lubade saamisega,“ andis Fortum pressiteates teada.

Fortum tahab netiväljaanded kohtusse kaevata.

Artikkel Putini nõustaja sulest

Venemaa valitsuse ametliku lehe Rossiiskaja Gazeta valeväidete hulka kuulub näiteks see, et Fortumi nõukogu esimees on Soome kaitseminister. Tegelikult on nõukogu esimees Neste tegevjuht Matti Lievonen.

Lisaks kirjutab leht, et nõukogusse kuulub „Soome poliitilise politsei esindaja“. Tegelikult on nõukogu kaheksast liikmest viis Soome kodakondsusega ja nad kõik on ettevõtluse esindajad.

Artikli autor on Mihhail Deljagin, kes on üks Venemaa tuntumaid ökonomiste ja president Vladimir Putini majandusnõustaja.

Deljagin kirjutab, et „Soome riigiettevõte on muutunud tõeliseks ohuks mitte ainult Venemaa energiajulgeolekule, vaid ka üldisele julgeolekule“.

Fortum on parasjagu üle võtmas Saksa energiafirmat Uniper, milleks on vaja heakskiitu nii Euroopa Liidult kui ka Venemaalt, kuivõrd Uniperil on elektrijaamu ka Venemaal.

Fortum sai just vastuse oma ostupakkumisele, millega tema osalus Uniperis kasvas 47,12 protsendile. Lisaks elektrijaamadele on Uniper üks Venemaalt Euroopasse kulgeva gaasijuhtme Nord Stream 2 rahastajatest.

Lootus presidendi abiga asja parandada

Soome riigil on Fortumis 50,76 protsendi suurune osalus. Osaluse eest vastutav Soome majandusminister Mika Lintilä peab Vene lehe avaldatud valefakte kahetsusväärseks. Tema sõnul on tulnud nii Venemaal kui ka Saksamaal selgitada, et valitsus on ettevõttes passiivne omanik.

Lintilä usub, et asja selgitatakse ka valitsusjuhtide tasemel ehk president Sauli Niinistö ja Vladimir Putini omavahelises vestluses. „Nagu teada, on president sageli telefonitsi naabriga ühenduses. Usun, et ka seda asja seal puudutatakse.“

Fortumil on Venemaal Lääne-Siberis ja Uuralis kaheksa elektri-soojustoomisjaama, mille ettevõte hankis 2008. aastal ligikaudu 4 miljardi euro suuruse investeerimiskohustusega.

Ettevõtte käive Venemaal on 1,1 miljardi euro suurusjärgus.

Fortumil on ka 29 protsendi suurune osalus energiafirmas TGC-1, millele kuulub 55 elektrijaama Peterburis, Leningradi oblastis, Murmanski piirkonnas ja Karjalas.