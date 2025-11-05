Prügifirma, töötaja ja juht jäid suures kelmuses süüdi

Ekoviri Uikala prügilas käisid suvel kustutustööd.
Foto: Aleksei Shishkin
Süüdistuse kohaselt panid Ekovir, firmale kuuluvas Uikala prügilas keskkonnaspetsialistina töötanud Olga Valijeva ja ettevõtte tegevdirektor Stanislav Matišinets grupis toime eriti suures ulatuses kelmuse katse.
