USA aktsiaturgudel jätkus järsk langus

USA aktsiaturud jätkasid neljapäeval järsku langust, kuna turge kimbutas jätkuvalt mure suurte tehnoloogiaettevõtete pärast. Samuti näitasid oktoobris koondamiste osas rasket kuud USA erasektori tööhõive andmed ja see ajendas võlakirjade hinnatõusu.
USA aktsiaturud liikusid teisipäeval järsult madalamale, kuna investorite seas kasvas kahtlus rekordkõrgete hinnatasemete jätkusuutlikkuse suhtes. Langust vedas Nasdaqi liitindeks, mis kukkus esimestel kauplemisminutitel üle 1,4%. S&P 500 kaotas 1,1% ning Dow Jonesi tööstusindeks ligi 0,9%.
Äripäeva raadio saates räägitakse Pärnumaast kui aastaringse äriturismi sihtkohast, mis ühendab töö ja puhkuse elamuslikul moel. Pärnu pole enam vaid suvepealinn, vaid kujunemas tõeliseks ärikuurordiks, kus ettevõtted leiavad sobiva keskkonna konverentside, koolituste ja meeskonnaürituste korraldamiseks.