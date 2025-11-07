Äripäev
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,42%9 735,78
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,71
  • 07.11.25, 09:07

Trump: India vähendas korralikult Vene nafta ostmist

India on suures mahus lõpetanud Venemaalt nafta ostmise, ütles USA president Donald Trump.
India peaminister Narendra Modi ja USA president Donald Trump ei ole viimastel kuudel leidnud omavahelist klappi, kuid nüüd tundub, et suhted on soojenemas ja kaks suurt riiki võivad lähiajal jõuda ka kaubandusleppeni.
  • India peaminister Narendra Modi ja USA president Donald Trump ei ole viimastel kuudel leidnud omavahelist klappi, kuid nüüd tundub, et suhted on soojenemas ja kaks suurt riiki võivad lähiajal jõuda ka kaubandusleppeni.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
  • ST
Pärnumaa ühendab töö ja puhkuse – sihtkoht, kus sündmused jäävad meelde.
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”

