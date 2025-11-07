Trump: India vähendas korralikult Vene nafta ostmist

India peaminister Narendra Modi ja USA president Donald Trump ei ole viimastel kuudel leidnud omavahelist klappi, kuid nüüd tundub, et suhted on soojenemas ja kaks suurt riiki võivad lähiajal jõuda ka kaubandusleppeni.
Foto: Zumapress/Scanpix
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Venemaa suuruselt teine naftatootja Lukoil teatas, et müüb oma rahvusvahelised varad, põhjuseks USA eelmisel nädalal kehtestatud sanktsioonid, et survestada Vladimir Putinit nõustuma relvarahuga Ukrainas, kirjutas Reuters.
Äripäeva raadio saates räägitakse Pärnumaast kui aastaringse äriturismi sihtkohast, mis ühendab töö ja puhkuse elamuslikul moel. Pärnu pole enam vaid suvepealinn, vaid kujunemas tõeliseks ärikuurordiks, kus ettevõtted leiavad sobiva keskkonna konverentside, koolituste ja meeskonnaürituste korraldamiseks.