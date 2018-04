Ida-Euroopa kardab ELi rahade pärast

Brüsseli plaanid suunata toetuseid senisest enam Lõuna-Euroopa liikmesriikidele ning siduda toetused liikmesriikide meelsusega, põhjust muretseda on Tallinnast Prahani.

"Nad [Euroopa Komisjon] üritavad meie vastu seda mängida, siit me kaotame raha" ütles Financial Timesile diplomaat ühest riigist, mis kardetavasti uue plaaniga võib raha kaotada.

Eelarveperioodi 2021-2027 plaani tutvustatakse järgmisel kuul, kuid Financial Timesi nähtud mustandite järgi tõstetakse senise SKP osakaalu põhjal arvestatava skeemi asemel jõusse terve rida kriteeriume, mille seas noorte tööpuudus, haridus, keskkond, migratsiooniprobleemid ja innovatsioon.

Lisaks on Brüsselil kavas tugevdada kriteeriume, mille alusel võib projektid rahastamisest kõrvale jätta, nende seas uus peatükk, mis on seotud "väärtustega", märk, mida peaksid eriti murelikult vaatama Brüsseliga tülitsevad Poola ja Ungari. Poola on juba teatanud, et ELi rahastuse sidumine Poola kohtureformiga tähendab ränka suveräänsete õiguste rikkumist.