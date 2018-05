Politsei hävitas Narvas narkolabori

Möödunud nädalal pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud ja kiirreageerijad Narvas kinni kolm meest, keda kahtlustatakse narkokuriteos. Politseinikud likvideerisid kinnipeetute narkolabori, kus valmistati suures koguses amfetamiini.

Kõigile kolmele kinni peetud mehele esitati kahtlustus narkootilise aine käitlemises suures koguses, kinnipeetutest kaks võeti prokuratuuri taotlusel ka vahi alla.

Menetluse käigus võeti ära üle kuue liitri vedelat amfetamiini ja üle kahe kilogrammi tahket amfetamiini ehk valmistoodet. Kaks kilo valmisainet võrdub ligikaudu 8000 doosiga, mille tänavahind olnuks vähemalt 80 000 eurot, selgitas politseiamet pressiteate vahendusel.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul tuleb sellises koguses narkootikumide valmistamist Ida-Virumaal ette väga harva. “Antud juhul räägime väga suurtest kogustest ning uurimine on selgitanud, et narkootilist ainet valmistati just Narvas ja turustati Ida-Virumaal.“

Võimalikul süüdimõistmisel ootab mehi 3- kuni 15aastane vangistus.