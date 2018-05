Ainult tellijale

Est-Fori vedaja soovib Kirjanenile edu

Äripäev 04. mai 2018, 17:18

Margus Kohava https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180504/NEWS/180509821/AR/0/AR-180509821.jpg

Ainult tellijale

Miljardieurose tselluloositehase projekti vedaja soovis Raul Kirjaneni puidutehase plaanile edu, ent kinnitas, et nende eest see puitu ära ei võta.

"Soovime Graanul Investile edu ja tervitame igati uusi arenguid ja tehnoloogiaid," ütles puidurafineerimistehase projekti vedava Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava.