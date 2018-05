Ettevõtjatel napib Anvelti plaani usku

Ainult tellijale

„Ühegi trahvisumma tõstmine ei paranda olukorda,“ sõnas ehitusettevõtte Rand&Tuulberg üks omanik Raivo Rand, kes ei usu siseministeeriumi plaani vähendada ebaseadusliku võõrtööjõu kasutamist.

Siseministeerium tegi plaani, kuidas võiks võidelda ebaseadusliku tööjõu kasutamise vastu. „Tahame saata selge signaali, ennekõike just ehitusturule, et selline käitumine ei ole teretulnud,“ ütles siseminister Andres Anvelt . Ehitusettevõtja Raivo Ranna sõnul ei ole aga siseministeeriumi sammud piisavad. „Ebaseaduslikku tööjõudu kasutavad firmad, kes on osavad skeemitajad ja enamasti neid kätte ei saadagi,“ ütles ta.

„Esiteks ei paranda ühegi trahvisumma tõstmine olukorda,“ ütles ta. Teiseks võib Ranna sõnul küll riigihangetest kõrvale jätmine ja majandustegevuse piiramine tunduda tõsise sammuna, ent tegelikult on nende mõju väike. „Elu näitab, et igasugused otsused võtavad väga palju aega ja selle ajaga, kui langetatakse otsus, et kellegi peaks näiteks riigihankest kõrvale jätma, on juba kõik valmis ehitatud,“ rääkis ta. Lisaks võivad tema sõnul sellised otsused tekitada raskusi ettevõtetele, kes on ebaseaduslikku tööjõudu kasutanud puhtalt teadmatusest.

Ranna sõnul saaks ebaseadusliku tööjõu kasutamise kontrolli alla nii, kui kontrollitaks aktiivselt ja järjepidavalt kõiki ehitusobjekte. „Iga nädal peaks kontrolle tegema, kuid kahjuks sellist reidi-võimekust ei ole kellelgi,“ sõnas ta.

Rohkem reide

Ta lisas, et kindlasti annaks efektiivsema tulemuse ka see, kui kõikidel ehitustöötajatel oleks kohustuslik kaart, mida igaüks igal hetkel kontrollida saaks. Nii saaks Ranna sõnul ka täpselt ära määratleda, milline tööjõud on ebaseaduslik ja milline pole. Näiteks on tema sõnul probleeme just renditööjõuga, kelle puhul pole selgelt pilti, kas tegu on ebaseadusliku töötajaga või mitte. „Üks amet ütleb ühte, teine teist,“ ütles Rand.