Mäggi: ma teadsin, et saan ministriks

„Ma teadsin, et saan ministriks,“ ütles vastne riigihalduse minister Janek Mäggi täna Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.

Samasugune tseremoniaalne roll nagu on Eesti presidendil, kirjutada alla peaministri ettepanekule, kes ministriks saab, on ka Inglise kuningannal, jätkas Mäggi. „Ainuke vahe on see, et kuninganna kunagi ei sekku poliitikasse, see on täiesti välistatud. Ja valitavate riigipeade puhul – neil vahel tekib selline huvi.“

Mäggi selgitas: „Ministriks saab teha ettepaneku ainult peaminister – ja loomulikult tehti mulle taustakontroll ja kui see oli läbitud, siis võimalust, et ma ministriks ei saa, ei olnud enam.“

Mäggi tunnistas, et president pani teda väga keerulisse olukorda, kui kutsus ta kolmapäeval pool tundi enne tseremoonia algust Kadriorgu. „Tal oli kaks teemat, mis teda häirisid. Üks oli see, mis puudutas huvide konflikti ja teine oli minu kaks väljaütlemist,“ rääkis Mäggi. „Üks puudutas 2010. aasta konverentsilt – mina arvan, et täiesti valesti või ebatäpselt tsiteeritud – mõnda mõtet, mis tõesti mõjusid natuke kummaliselt ka mulle endale, kui ma esimest korda seda nägin. Ja teine, mis puudutas eelmise aasta presidendi aastapäevakõnet.“

Eelmisel aastal kirjutas Mäggi Äripäevas arvamusloos, et Kersti Kaljulaidi aastapäevakõnes puudus riiginaiselik kirg. „Ma absoluutselt ei kujutanud ette, et keegi võib sealt välja lugeda midagi sellist, mida sealt mõned inimesed välja lugesid,“ ütles Mäggi. „Ma olin terav, olen nõus. Aga reaktsioonist ma õppisin ja lubasin iseendale, et aasta aega mitte ühtegi kriitikat presidendi suunas minu sulest ei tule. Ja seda lubadust ma pidasin.“

Mäggi jätkas, et pärast seda kriitilist arvamusartiklit kohtus ta president Kaljulaidiga ühel üritusel, kus ütles talle, et peab temast väga lugu. „Ma pidasin ka, aga nüüd sa pead natuke vaeva nägema,“ oli Kaljulaid tookord talle vastanud.

„Nüüd ma siis nägin aasta aega vaeva, ja seda ma sellel kohtumisel ütlesin talle ka,“ jätkas Mäggi, tulles tagasi Kadriorus käigu juurde. „Kohtumisel ütlesin ma ka seda, et ma loodan, et meil tuleb hea koostöö. Seal oli juures Tiit Riisalo, Taavi Linnamäe. Minu sõnad on kõik kontrollitavad. Ja siis, kui tuli see süüdistus šovinismis, siis ma vaatasin õigekeelsussõnaraamatust täpselt järgi: no esimene tähendus on loomulikult marurahvuslane – kust on minu tekstidest võimalik midagi sellist leida! Ma lihtsalt ütleks, et see oli väga ebatäpne hinnang kogu minu – ma isegi ütleks – varasemale elutööle, sest ma olen kirjutanud tõesti palju.“

Mäggi, kes on olnud aastaid suhtekorraldaja ning PR-firma omanik, ei pääse ilmselt veel pikka aega ka huvide konflikti teemast, sest paljude silmis on tema uues ametis ja eelnevas tegevuses vastuolu. „Ma ei olnud valmis selliseks situatsiooniks, mis mind kolmapäeval ees ootas,“ tunnistas Mäggi. „Need lahendused ei olnud mul piisava põhjalikkusega läbi kaalutud.“

Ta nentis, et mõistab konkurentide – nii äriliste kui poliitiliste – süüdistusi huvide konflikti kohta. „See rünnak on suur. Istusin täna rahandusministeeriumis nõupidamisel. Selles organisatsioonis ei ole mul absoluutselt midagi sellist teha, mida mitte keegi ei näe,“ rõhutas Mäggi. „Mul ei ole valitsussektoris huvi, tõesti ei ole.“

Seda, kas ja mil määral jääb ta oma firma omanikuks, Mäggi täna veel öelda ei osanud, sest selle küsimuse peab ta läbi rääkima abikaasaga, sest tegemist on ühisvaraga.