Kalm sadama IPOst: meil on raha kassas piisavalt

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eile kinnitas riigifirma Tallinna Sadam, et tuleb peagi börsile ja et aktsiate märkimine algab juba 25. mail. Selle uudise peale teatas väikeinvestor Madis Müür, et tema neid aktsiaid soetada ei soovita.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles Müürile rahustuseks, et sadamat on juhitud väga äriliselt. „Nõukogu tasandil on neli sõltumatut liiget, ei ühtegi poliitikut. Arutatakse selgelt sadama kui äriettevõtte strateegiaid ja taktikaid,“ rääkis Kalm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Valdo Kalm esineb reedel Investeerimisklubi ja investor Toomase ühisüritusel, kus külastatakse Tallinna Sadamat ning tehakse ringkäik Muugal. Küsimustele vastavad Kalm ja sadama finantsjuht Marko Raid. Ürituse kohta lähemalt vaata siit.

Rahast tühjaks tegemine kõlab… õõnsalt.

Kriminaalselt?

(Naerab) Isegi kriminaalselt. Meil on ettevõte, mis toodab head rahavoogu ja loodetavasti toodab ka tulevikus. Tühjaks tegemisest ei saa juttugi olla. Meie dividendipoliitika ütleb seda, et vähemalt 70% puhaskasumist maksame dividendideks. See annab tugevussõnumi, ju me oleme ikka selle peale mõelnud, et meil on rahavoog ja raha kassas. Kui tagantjärele vaadata, siis tõepoolest oli seal jaotamata kasumit ja selles ekstradividendis midagi imelikku ei ole, kui minnakse börsile. Aga ettevõttel on võime rahavoogusid genereerida, sest meil on neli ärivaldkonda, millel kõigel potentsiaali.

Kaubavood on teil surve all?

Kaubavedudes on Vene transiidi ärakukkumine viimastel aastatel, aga meil on õnnestunud seda stabiliseerida teiste kaupadega. Kui te vaatate esimest kvartalit, siis olid kaubavood tõusus. Me näeme kaubaäris uusi võimalusi ja lisaks ajaloolisele ida-lääne koridorile avame jõulisemalt põhja-lõuna koridori. See on Muuga–Vuosaari liin, mille mullu käivitasime. Loomulikult valmistume Rail Balticuks, et olla sõlmpunktiks Skandinaavia ekspordile-impordile. Pluss koostöö Hiinaga, Valgevenega jne.

Üks risk, mida välja tuuakse, on Helsingi tunnel. Kuidas sellesse suhtute?

Suhtun tunnelisse positiivselt, sest see annab kaksiklinna tekkel suure panuse meie majandusele. Aga Tallinna Sadama IPO kontekstis ma väga suurt riski ei näe, sest olgem ausad, tunnel tuleb, aga paarikümne aasta pärast. Ja siis mingi uuema tehnoloogiaga kui tavaline rong, seal on vaja uut kiiruslikku efekti. La Manche'i näide kinnitab, et ka tunneli korral laevaliiklus ei kao. IPO kontekstis on risk väga väike.

Veel ühe riskina tuuakse välja teie planeeritavat kinnisvaraarendust. Kuidas see rahavooge mõjutab?