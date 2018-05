Anvelt ettevõtjatele: ärge minge ära!

Sisserändeküsimuses on tööandjate esindajad väga olulisteks partneriteks ja töörühmast kõrvalejäämine pikaaegsete lahenduste leidmisele kaasa ei aita, vahendas Postimees siseminister Andres Anvelti sõnu.

Eelmisel nädalal tegi siseminister Andres Anvelt teatavaks tegevuskava, mida peaks tegema ebaseadusliku tööjõu kasutamise vähendamiseks. Nii tegevuskava kui ka valitsuse otsus sisserändekvooti mitte suurendada tekitas ettevõtjates pahameelelaviini, peamiselt sellepärast, et valitsus pole nende arvamusi sugugi arvestanud. Nii teatasid et tööandjate keskliit, kaubandus-tööstuskoda ja teenusmajanduse koda, et kuna nende varasemaid ettepanekuid pole töörände lihtsustamiseks arvestatud, pole nüüd enam mõtet töörühmas osaleda.

Anvelt märkis, et valitsus on järjepidevalt otsinud tasakaalustatud lahendusi Eesti tööjõuturule spetsialistide kaasamiseks. Ta tõdes, et peamiselt on sisserändepoliitika keskendunud spetsialistide kvoodi alt välja toomisele, mitte kvoodi täieliku kaotamisele. Loe pikemalt Postimehest, mida Anvelt tööandjatele vastuseks ütles.

Sisserände kvoodi jäikus ja tööjõuprobleem on tööandjate üks peamisi probleeme Eestis. Kui eelmisel aastal täitus sisserändekvoot juba poole aasta pealt, täitub see sel aastal veelgi kiiremini. Valitsus küll tegeleb teemaga, ent mitte nii, nagu ettevõtjad seda sooviksid. Nii on praegu riigikogus lugemisel välismaalaste seaduse muudatuste eelnõu, mille järgi tuuakse kvoodi alt välja vaid osad spetsialistid ja ajutise tööloa võimalust pikendatakse üheksalt kuult aastani. Ettevõtjate seisukoha järgi peaks kvooti suurendama üleüldse ja ajutist töövõimalust peaks pikendama vähemalt kahe aastani.

Lisaks sisserändeküsimustele tahab siseministeerium kehtestada ka paar karmi meedet nende ettevõtjate vastu, kes jäävad vahele ebaseadusliku tööjõu kasutamisega. Nendeks sammudeks on: