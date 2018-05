EVR Cargo tulemustega rahul

EVR Cargo teatas, et nende mulluse majandusaasta kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 5,5 miljonit eurot ning kahjum ligi 1,1 miljonit eurot - seda on ligi miljoni euro võrra vähem, kui prognoositud.

Kontsern teatas, et tänavuse esimese nelja kuu puhaskasum on ligi 2 miljonit eurot.

"Olime suure surve all, kuid aasta lõppes prognoositust oluliselt väiksema kahjumiga. Tugev areng meie kolmel ärisuunal - kaubavedu, vagunite ja veeremi remont - on hoidnud ettevõtet novembrist alates jooksvalt kasumis. Kaubavedude maht on eelmise aasta teisest poolest tänu uutele kaupadele ja konteinervedudele stabiilselt tõusnud. Alustasime Eesti-siseste vedudega, oleme suurklientidele vedanud üle 15 000 tonni killustikku ning testime Tartu-Muuga-Tartu konteinerrongi, mille vastu on klientidel suur huvi," kommenteeris EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Mullu olid olulised kaubagrupid, nii nagu ka aasta varem, Eestit transiidina läbivad väetised, mineraalsed kütused ning Eesti toodetud põlevkivi. Ka raudteedel veetud kaubaveo maht jäi aasta varasemaga samale tasemele.

Vagunite renditurul jätkus mullu nõudluse kasv: rendile anti ligi 1500 vagunit (võrreldes 2016. aastaga kasv 71%).

EVR Cargo on Eesti juhtiv raudtee-ettevõte, mille ärisuunad on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning vagunirent. Ettevõte annab tööd 670 inimesele.