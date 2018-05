Eesti parim juht: ei saa öelda, et mina päästan maailma

Ainult tellijale

Värskelt Eesti parimaks juhiks valitud Circle K Eesti juht Kai Realo eristub teistest nominentidest selle poolest, et peab kõige tähtsamaks head juhti, mitte töötajaid.

„Ikkagi juht on see, kes on kõige alguses. Tema ülesanne on panna meeskond kokku ja tema töötajad on just täpselt nii head, kui on tema tehtud valik,“ ütles tänavune Eesti parim juht Kai Realo. Realo märkis, et juhi ülesanne on ka see meeskond koos tööle panna ehk luua suhted, hoida neid ja anda tööle eesmärk.

Parima juhi konkursil kolme parema sekka jõudnud Tallinna Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp leidis aga, et head töötajad on tähtsamad kui hea juht. Keskpärane juht tema arvates ettevõttele veel hukatuslik ei ole. „Ükskõik kui hea juht olla, minu arvates ei saavuta midagi, kui sul ei ole meeskonda ja häid töötajad. Kui on väga head töötajad ja väga hea meeskond, siis isegi keskpärane juht ei suuda seda ära rikkuda.“

Kolmas nominent, Eesti Energia juht Hando Sutter, oli Puusepaga nõus. Tema hinnangul ei ole ilma heade töötajateta ka head juhti. „Kui töötajad ei ole head, siis tähendab, et on juht halb,“ ütles Sutter. Ta lisas, et tihtipeale valitakse töökoht selle järgi, kus on hea juht ja meeleolu, mitte palganumbri järgi. „Kas juht on inspireeriv, kas on võimalik areneda, need asjad käivad kindlasti koos.“