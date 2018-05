Imelise edulooga põllumeeste idufirma kaasas pool miljonit

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eesti üks kiiremini kasvavaid iduettevõtteid eAgronom kaasas ühisrahastusprojekti kaudu põllumeestele mõeldud tarkvaraplatvormi arenduseks 50 investorilt kokku 500 000 eurot.

Investorite suur huvi ja projekti edu näitavad, et põllumehed on valmis usaldama vaba kapitali oma sektorisse ning soovivad olla aktiivselt sees neile mõeldud tehnoloogia arenduse protsessides.

Ettevõtte ühe asutaja ja ühisrahastuse projekti vedanud Stenver Jerkku sõnul tuli algatus põllumeestelt endilt. “Mitu klienti ütles, et nad tahavad eAgronomi investeerida ja siis me mõtlesimegi, et miks mitte. Pärast seda, kui kutsusime esimesed viis põllumeest külla, oli ka viis investorit olemas. See näitas kiirelt, et põllumehed usuvad toote tulevikku ja on valmis sellesse panustama.”

Hiljuti avaldatud Lift99 raporti põhjal on eAgronom Eesti üks kiiremini kasvavaid iduettevõtteid. Ühe näitajana mõõdeti uuringus iduettevõtete personali kasvu: eAgronomi erakordne 333% aastakasv teeb ettevõttest teise kiireima kasvaja Taxify järel.

Tänu 500 000eurosele investeeringule saab eAgronom veelgi kasvada ning otsida uusi tippspetsialiste: arendajaid, müügi- ja klienditoe spetsialiste ning insenere. eAgronomi eesmärk on aidata kogu maailma põllumehi juhtida oma ettevõtet lihtsamini ja tulusamalt.

Loe täismahus artiklit Äripäeva põllumajanduse teemaveebist.