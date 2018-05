TREV-2 ostjad jahivad Rail Balticut?

Ainult tellijale

Teedeehitaja Tref juht Andres Gailit viskas õhku võimaluse, et prantslaste Eurovia sisenes Eesti turule Rail Balticu ehitamiseks.

Leetu liikus Eurovia juba 1994. aastal, aga Lätti alles mullu. Nüüd on TREV-2 Grupi ostnud ettevõte Eestis . Küsimusele, kas Eurovia alla kuuludes on TREV-2 Grupil lihtsam hankeid võita, vastas Gailit, et suuremaid hankeid kindlasti.

„Tagatispositsioonides ja referentsides on küsimus. Loomulikult. Eurovia on väga suur ettevõte,“ lisas Gailit. „Väga suurtel objektidel on nendel kindlasti eelis. Kui kõik räägivad Rail Balticust kui suurest ehitusest, siis seda jahivad väga paljud.“

Mäng hinnaga

Kas nad mängiks rohkem ka hinnaga, on keeruline öelda. „Oleneb, milline huvi neil on: kas raha teenida või turgu võita.“

Gailiti sõnul näitab lähiaeg, kas ja mis siinsel tee-ehitusturul ostu järel muutub – praegu ei ole veel selge, millise strateegia Eurovia Eestis valinud on.

Tee-ehitusturul valitseb tihe konkurents. „Viimastel aegadel polegi sellist perioodi olnud, kus konkurentsi poleks olnud, kuigi võib-olla 2017. aastal, kuid muidu on kogu aeg tihe püsinud,“ rääkis Gailit ja lisas, et tööpuudust samas ei ole, lihtsalt on palju tegijaid ja hinnatase on madalale kukkunud.