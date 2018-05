Ümbrikupalk kogub jõudu

Poliitiline mõju

Palts tõi samas veel välja, et ettevõtjad märkisid ühe läbiva teemana, et ümbrikupalkade maksmise motivatsiooni mõjutab see, kui hästi ja selgelt on näha, kuhu nende maksuraha läheb ehk poliitiline faktor. Viimase näitena toodi praegu menetluses olev pensionireform, millega seotakse tulevikus esimene sammas lahti töötasust.

Loodmaa märkis, et poliitilisest perspektiivist mängib nende valdkonnas oma rolli see, et erinevalt rohkem kui pooltest Euroopa Liidu riikidest ei kehti Eesti toitlustussektoris käibemaksuerisus. „Ei, selle mõte ei ole see, et need riigid ei taha raha korjata. Tahavad küll. Nad teevad seda selleks, et soodustada selle tööstusharu ausat arengut ja jätkusuutlikkust,“ sõnas Loodmaa.

Toitlustusasutustel on Euroopa Liidu liikmesriikides käibemaksuerand 17 riigis. Majutuses on aga erandeid kõigis riigis peale kolme, Eesti on riik, kus erand kehtib - 20% käibemaksu asemel 9%-i.

Maksuameti peadirektor ütles, et kõik hakkab ikkagi pihta hoiakutest, kus eestlastel on veel pikk tee minna. „Praktiliselt neli inimest kümnest arvab, et on päris okei, kui makstakse natuke ümbrikupalka ka,“ sõnas Laid. „Kui maksude maksmise niisugusel kujul ära lõpetame, siis võime ka selle riigi vaikselt kokku pakkida.“